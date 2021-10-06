«ودية كلباء» تجهز عجمان لمواجهة «الملك»

رضا سليم (دبي)

يخوض فريق عجمان مباراة ودية، غداً الخميس، أمام فريق اتحاد كلباء بملعب راشد بن سعيد، وهي الوحيدة للبرتقالي خلال توقف الدوري، حيث يستعد من بوابة الفريق الأصفر لمواجهة الشارقة في كأس المحترفين 15 أكتوبر الجاري، وهي المواجهة الثانية للفريق أمام الملك الشرقاوي هذا الموسم، بعدما فاز عليه في الجولة السادسة بدوري أدنوك للمحترفين، ويلتقي به مجدداً في مواجهتين متتاليتين ومسابقتين مختلفتين، وسيكون مجمل مواجهات الفريقين هذا الموسم 4 مواجهات.

ويسعى الصربي جوران مدرب عجمان إلى الدفع بأكبر عدد من اللاعبين خلال المواجهة الودية من أجل الحفاظ على لياقة جميع اللاعبين الأساسيين والبدلاء الفنية والبدنية، خاصة أن الفريق نجح خلال فترة التوقف الماضية في الحفاظ على توازن ومستوى اللاعبين وقدموا نتائج جيدة، كما أن الفوز الأخير على الشارقة في الدوري منح اللاعبين طاقة إيجابية ودفعة معنوية كبيرة، بعدما رفع الفريق رصيده إلى 11 نقطة.

في الوقت نفسه يدشن عجمان مواجهته مع الملك في الكأس، في محاولة للقفز إلى الأمام واستغلال عامل الأرض للمرة الثانية، خاصة أن الدور الأول بنظام الذهاب والعودة، بينما ستكون المباراة الثانية بين الفريقين على ملعب الشارقة 25 أكتوبر الجاري، ويبقى حلم المنافسة على كأس البطولة يراود البرتقالي وتكرار الإنجاز بعدما فاز بالكأس نسخة 2012-2013، بعدما التقى بالجزيرة في النهائي وفاز عليه 2-1.