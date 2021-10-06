«قيود نيويورك» تكلف إيرفينج 381 ألف دولار كل مباراة

نيويورك (رويترز)

أبلغ ستيف ناش مدرب بروكلين نتس، الصحفيين بأن كايري إيرفينج المنضم لفريق كل النجوم سبع مرات، لم يشارك في أول مران للفريق على أرضه يوم الثلاثاء، مع بدء القيود المحلية المتعلقة بلقاح كوفيد-19 في التأثير على دوري كرة السلة الأميركي للمحترفين.

وقال ناش: كايري ليس هنا اليوم. لا يوجد المزيد من الأخبار. نحن ندعمه. نحن هنا من أجله. إذا تغيرت الأمور بعد ذلك، إذا كان هناك حل، فنحن هنا من أجله.

ولم تجبر رابطة دوري كرة السلة الأميركي للمحترفين اللاعبين على تلقي التطعيم، لكن عليهم في الوقت نفسه الامتثال للقيود المحلية في مدينتي نيويورك وسان فرانسيسكو، حيث لن يتمكن اللاعبون من المشاركة في المباريات التي تقام هناك إذا لم يحصلوا على اللقاح.

وذكرت تقارير صحفية أن إيرفينج لم يحصل على التطعيم ولم يتمكن من حضور اليوم الإعلامي الشهر الماضي، بسبب بروتوكولات الصحة والسلامة.

وطلب آندرو ويجينز لاعب جولدن ستيت وريورز الحصول على إعفاء ديني من تلقي اللقاح، مثلما تشترط مدينة سان فرانسيسكو في الأحداث الكبرى المقامة داخل قاعات. وتم رفض طلبه الشهر الماضي وتلقى التطعيم لاحقاً.

وقالت رابطة الدوري إن اللاعبين غير القادرين على اللعب بسبب القيود المحلية سيفقدون أجورهم. وذكرت شبكة «إي.أس.بي.إن» يوم الاثنين أن إيرفينج، الذي فاز بالدوري مع كليفلاند كافاليرز في 2016، سيفقد 381 ألف دولار في المباراة الواحدة.

ووفقاً لمذكرة حصلت عليها «رويترز» الأسبوع الماضي، سيتعين على لاعبي الدوري الأميركي الذين لم يتم تطعيمهم الامتثال لقائمة طويلة من القيود للمشاركة في الموسم المقبل، الذي من المقرر أن يبدأ في 19 أكتوبر.