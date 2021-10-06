«الشقيقان هيرنانديز».. اللحظة الاستثنائية تحقق الحلم الكبير



أنور إبراهيم (القاهرة)

لأول مرة في مسيرتهما كلاعبين، جلس الأخوان لوكاس هيرنانديز لاعب بايرن ميونيخ الألماني، وثيو هيرنانديز لاعب إيه سي ميلان الإيطالي، جنباً إلى جنب خلال مؤتمر صحفي جمعهما سوياً للحديث عن مشاعرهما ورد فعلهما على اختيار ديدييه ديشامب المدير الفني لمنتخب فرنسا لهما ضمن قائمة الـ 23 لاعباً، الذين انضموا لمعسكر «الديوك» استعداداً لمباريات الأجندة الدولية، والتي تبدأ مساء غد «الخميس»، بمواجهة منتخب بلجيكا في نصف نهائي بطولة دوري الأمم الأوروبية.

وكان هذا المؤتمر الصحفي فرصة جيدة لهما ليعبرا عن فخرهما بالانضمام إلى صفوف المنتخب، وإن كان الشقيق الأكبر لوكاس نال هذا الشرف منذ أكثر من ثلاث سنوات، عندما شارك الديوك في مونديال روسيا 2018.

وبدأ لوكاس الحديث قائلاً: من دواعي سروري أن أكون هنا مع شقيقي.. لحظة لم أكن أتخيلها ولم أحلم بها حتى وأنا طفل.. إنها حالة استثنائية لا تصدق، أسعدت كل أفراد أسرتنا .. إنها لحظات فريدة حقاً.

وأشار لوكاس إلى أن والدته وجده وكل العائلة سعداء بهذا الحدث الرائع . وعلق قائلاً: علينا الآن أن نشتغل على أنفسنا حتى نثبت جدارتنا بهذا الشرف ، وحتى يمكننا أن نشارك سوياً في المباريات، وسيساعد كل منا الآخر لكي نلعب معاً في التشكيلة الأساسية.

وقال لوكاس:كنت حزيناً يوم الخميس الماضي عندما قرأت قائمة المنتخب، ولم أجد شقيقي ثيو بين المدافعين، ولكنني تهللت فرحاً عندما وجدته مكتوباً ضمن لاعبي خط الوسط ، فاتصلت به وهنأته.

وأكد الشقيقان «كل على حدة» إنهما مستعدان لقبول خيارات المدير الفني فيما يتعلق بالمركز الذي يلعب فيه كل منهما، وبوجه خاص لوكاس الذي يجيد في مركز قلب الدفاع إلى جانب مركزه الأساسي كظهير أيسر. وقال لوكاس الذي يكبر ثيو بثلاث سنوات، سواء لعبت قلب دفاع أو ظهيراً فسوف أكون جاهزاً 100%.

ورد ثيو قائلاً: نحن هنا لبذل أقصى الجهد ، والمدير هو الذي يقرر.. وإذا كنا شقيقين في الحياة ، فإننا زميلان في المنتخب، وكلانا ينشد تحقيق الانتصارات من أجل منتخب فرنسا. ويأمل ثيو أن يجد مكاناً له مع الديوك لأطول فترة ممكنة.