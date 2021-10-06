كاسانو: بوكيتينو فاشل!





أنور إبراهيم (القاهرة)

يبدو أن وضع الأرجنتيني ماوريسيو بوكيتينو المدير الفني لفريق باريس سان جيرمان الفرنسي، قد أصبح "هشاً"، لدرجة أنه بات معرضاً للإقالة في أي وقت، إذ أن الآمال التي كانت معلقة عليه لصناعة المجد مع الفريق في أول موسم له، تبددت بفشل النادي الباريسي في إحراز بطولة الدوري الفرنسي "ليج آن" وفشله أيضاً في الفوز بدوري الأبطال "الشامبيونزليج".

ويعتقد النجم الإيطالي المخضرم أنطونيو كاسانو، إن بوكيتينو لن يستمر طويلاً مع النادي الباريسي، بالنظر إلى نتائجه. وأضاف نقلاً عن مصادره الخاصة إن الأرجنتيني لا يشتغل مع الفريق على أسس تكتيكية واضحة، وفشل في قيادة وترويض النجوم الكبار.

وكشف كاسانو النقاب عن أن الفرنسي زين الدين زيدان قد يكون البديل النموذجي المحتمل لهذا المدرب الأرجنتيني. وأضاف قائلاً: حياة بوكيتينو في باريس تبدو قصيرة، مشيراً إلى إنه سمع من مصادر قريبة من سان جيرمان، أشياء سيئة عنه. وعلق قائلاً: قد يكون عبقرياً كشخص، ولكنه مدرباً لا يمارس دقيقة واحدة تكتيك، رغم أن الفريق في حاجة ماسة إلى ذلك.

وأبدى كاسانو دهشته من كون بوكيتينو يطلب من اللاعبين النصح والإرشاد بشأن طريقة اللعب، وقال إنه لا يستطيع أن يصدق ذلك.. إنه لم يدرب أبطالاً من قبل ولهذا فإنه يجد صعوبة اليوم في ترويض النجوم الكبار.

واختتم كاسانو تصريحاته التي نقلتها شبكة "راديو مونت كارلو سبورت" بقوله: إذا ما استمر بوكيتينو في السير على هذا المنوال، ستكون نهايته قريبة في باريس، وعليه أن يخشى الإقالة، لأن البديل موجود «يقصد زين الدين زيدان».

جدير بالذكرأن أنطونيو كاسانو المولود في 12 يوليو 1982 «39 عاماً» بدأ مسيرته الاحترافية في نادي بارما، ثم تنقل بين عدد من الأندية الإيطالية الأخرى («روما، سامبدوريا، ميلان، إنترميلان، فيرونا» كما لعب موسمين في ريال مدريد الإسباني خلال الفترة من 2006إلى 2008.