كأس العالم كل عامين.. فيليب لام على قوائم المعارضة



برلين (أ ف ب)

أعرب فيليب لام قائد منتخب ألمانيا الفائز بكأس العالم عام 2014، ورئيس اللجنة المنظمة لكأس أوروبا 2024 في بلاده، عن معارضته لاقتراح الاتحاد الدولي لكرة القدم «فيفا» إقامة كأس العالم كل سنتين.

كلام لام جاء خلال احتفال للكشف عن شعار كأس أوروبا 2024 في الملعب الأولمبي في برلين، حيث قال في هذا الصدد: أنا مقتنع تمامًا أنه يتعين علينا المحافظة على الإيقاع المعتمد حاليًا، عندما كنت لاعبًا، كنت أجد ذلك جيد جدًا، وكمشجع أجد أنه أمر جيد أيضًا أن تقام بطولة كبرى كل سنتين، في إشارة إلى المداورة المعتمدة حاليًا بين كأس العالم وكأس أوروبا.

وكان فيفا اقترح إقامة كأس العالم كل عامين اعتبارًا من عام 2028 تترافق مع إقامة بطولات قارية كل سنتين في الأعوام الفردية، لكن هذا الاقتراح واجه اعتراضات وانتقادات كثيرة، لا سيما من الاتحاد الأوروبي للعبة واتحاد كونميبول «أميركا الجنوبية»، إضافة إلى الاتحاد الألماني.

ومن المتوقع أن ينشر فيفا تقريرًا في نوفمبر المقبل حول هذا الموضوع، على أن يعقد قمة عالمية بهذا الشأن أيضاً قبل نهاية العام الحالي.

وعن استضافة بلاده للبطولة القارية بعد أقل من ثلاث سنوات، قال لام المعتزل في العام 2017: ستكون كأس أوروبا 2024 بطولة قارية للجميع، ونحن سعداء في ألمانيا لاستقبال جميع أنصار المنتخبات من جميع أنحاء القارة ومختلف العالم للاحتفال سويًا بهذا العيد الكروي الكبير.