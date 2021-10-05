«الأبيض» يضع اللمسات الأخيرة قبل مواجهة إيران

معتز الشامي (دبي)

يضع الجهاز الفني لمنتخبنا الوطني، اللمسات الأخيرة، على أداء وطريقة لعب المنتخب الوطني خلال التدريب الأخير، الذي يؤديه على الملعب الفرعي لاستاد زعبيل، استعداداً للمباراة المرتقبة أمام منتخب إيران مساء غدٍ «الخميس» ضمن مشوار التصفيات الآسيوية، المؤهلة لمونديال 2022، لحساب المجموعة الأولى من التصفيات، التي يحتل الصدارة فيها المنتخب الإيراني، بالعلامة الكاملة 6 نقاط، ويحل المنتخب الكوري الجنوبي في الترتيب الثاني برصيد 4 نقاط، بينما بات منتخبنا في الترتيب الثالث بنقطتين من تعادلين أمام لبنان وسوريا في سبتمبر الماضي.

واهتم جهاز المنتخب بعلاج السلبيات التي كانت قد ظهرت على أداء «الأبيض» في مباراتي سوريا ولبنان سبتمبر الماضي، والتي تلخصت في سهولة إضاعة الفرص أمام المرمى، فضلاً عن تباعد خطوط اللعب في بعض فترات المباراة، وافتقاد التركيز في اللمسة الأخيرة لاسيما في الثلث الأخير من ملعب المنافس.

وكان الهولندي مارفيك مدرب منتخبنا الوطني قد استقر على 90% تقريباً من التشكيلة المتوقع أن تخوض المباراة المرتقبة أمام إيران، لاسيما على مستوى الوسط والدفاع في ظل غياب عناصر مؤثرة بقيمة علي سالمين ووليد عباس، حيث يفاضل الجهاز بين ماجد حسن وماجد راشد للمشاركة بشكل أساسي إلى جانب عبدالله رمضان، بالإضافة لخليفة الحمادي وأحمد العطاس للمشاركة في قلب الدفاع بديلاً لوليد عباس عنصر الخبرة في دفاعات المنتخب، فضلاً عن إمكانية الدفع بعبد العزيز هيكل خلال المباراة.

ويهتم الجهاز الفني لمنتخبنا الوطني، بشرح المطلوب في المباراة ورصد نقاط القوة والضعف في أداء المنتخب الإيراني متصدر المجموعة الأولى، خلال المحاضرات النظرية جنباً إلى جنب مع التدريبات الخططية و«التكتيكية»، التي ينفذ خلالها المنتخب، مجموعة من الجمل الفنية التي تعتمد على تقارب خطوط اللعب، وسرعة نقل الكرات، لاسيما في الانطلاقات من الأطراف وفي العمق.

من جانبه أكد عبد الرحمن محمد، عضو شركة نادي النصر لكرة القدم، ولاعب المنتخب الوطني السابق في جيل مونديال 90، أن المنتخب يمتلك عناصر قادرة على صناعة الفارق أمام المنتخب الإيراني.

ولفت إلى أن المرحلة المقبلة تتطلب مزيداً من التركيز وأن يتحلى اللاعبون بالروح القتالية، والرغبة في الفوز والخروج بالعلامة الكاملة، وقال «فرص جميع المنتخبات متساوية الآن، ولا أحد يمكنه الجزم بتأهل منتخب دون آخر، المطلوب هو التركيز في الملعب، والتحلي بالثقة بالنفس، والأداء بجدية وقوة في ظل وجود مساندة جماهيرية يتوقع لها أن تكون كبيرة ومؤثرة.

وشدد عبدالرحمن محمد على أن «الأبيض» يمتلك عناصر مميزة في كل الخطوط قادرة على تعويض بعض الغيابات التي ظهرت خلال المعسكر الجاري، وتابع: الجولات الماضية للدوري شهدت عودة الثقة لعدد من العناصر، والاطمئنان على جاهزية عناصر أخرى، لاسيما علي مبخوت الذي عاد لهز الشباك، وارتفاع مستوى بعض عناصر التشكيلة يفيد في ظهور الأبيض بشكل مميز وهو ما نتمناه.

ووجه عبدالرحمن نصيحة للاعبين، وطالبهم بالتركيز الشديد طوال الـ90 دقيقة، والعمل على استغلال الفرص التي تلوح أمام مرمى المنتخب الإيراني، مع ضرورة احترام جميع لاعبيه كونه منتخبا يمتلك قدرات فنية جيدة.