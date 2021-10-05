الحضور الجماهيري في ملاعبنا 80%

أبوظبي (الاتحاد)

قررت رابطة المحترفين الإماراتية وبالتنسيق مع اتحاد الكرة والهيئة الوطنية لإدارة الطوارئ والأزمات والكوارث، رفع نسبة الحضور الجماهيري في المدرجات إلى 80% من السعة المتاحة في كُل استاد، وذلك في مباريات مسابقات دوري أدنوك للمحترفين وكأس الرابطة وكأس السوبر للموسم الرياضي 2021-2022.

وسيكون الحضور متاحاً لمن يُظهر عبر تطبيق الحصن حصوله على الجرعة الثالثة من اللقاحات المعتمدة بالدولة، أو من لم يُكمل 6 شهور من حصوله على الجرعة الثانية، مع إبراز نتيجة الفحص السلبية (PCR) لمدة لا تتجاوز «48» ساعة من تاريخ المباراة، وضرورة الالتزام التام بالإجراءات الاحترازية وارتداء الكمامات والتباعد الجسدي، علماً بأن الفئة العمرية المشمولة بالحضور هي 16 عاماً وما فوق.