«الأولمبي» يواجه العراق بطموح مواصلة الانتصارات

دبي (الاتحاد)

يلتقي منتخبنا الوطني الأولمبي عند الساعة العاشرة والنصف مساء اليوم مع شقيقه منتخب العراق على ملعب استاد الأمير سعود بن جلوي بمدينة الخُبر، ضمن منافسات الجولة الثانية لبطولة غرب آسيا للمنتخبات تحت 23 عاماً.

ويدخل «الأبيض» الأولمبي المباراة بمعنويات عالية للوصول إلى النقطة 6، بعد الفوز الكبير الذي حققه على منتخب لبنان بثلاثية تهديفية سجلها اللاعبون سعيد الكعبي، وعبدالله النقبي وأحمد جميل، وضعته في صدارة جدول ترتيب المجموعة الثانية، يليه بفارق الأهداف المنتخب العراقي الذي فاز على منتخب فلسطين بهدف من دون مقابل.

ويطمح المنتخب لتحقيق فوزه الثاني على التوالي، والوصول إلى النقطة السادسة لتعزيز حظوظه في التأهل إلى الدور الثاني من البطولة.

من جهته أشاد سيف ماجد المنصوري، عضو مجلس إدارة اتحاد الكرة رئيس البعثة، بأداء اللاعبين وتصدرهم المجموعة الثانية، وطالبهم بتقديم كل ما يملكون في مواجهة اليوم لتحقيق الهدف.

وطالب المنصوري اللاعبين خلال اجتماع معهم بعدم التهاون أمام منتخب العراق، مؤكداً ثقته الكبيرة في لاعبي المنتخب وقدرتهم على تحقيق نتيجة إيجابية.