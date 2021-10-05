اتفاقية تعاون بين اتحاد الكرة و«إكسبو 2020 دبي»

دبي (الاتحاد)

وقع اتحاد كرة القدم، وإكسبو 2020 دبي، اتفاقية تعاون مشترك، يصبح بموجبها إكسبو 2020 شريكاً رسمياً لاتحاد الكرة، الذي يُعد أول جهة رياضية محلية توقع اتفاقية مع إكسبو 2020.

وجرت مراسم التوقيع بحضور الشيخ راشد بن حميد النعيمي رئيس الاتحاد، ومعالي ريم بنت إبراهيم الهاشمي وزيرة دولة لشؤون التعاون الدولي المدير العام لإكسبو 2020 دبي، كما حضر التوقيع أعضاء مجلس إدارة اتحاد الكرة.

ووقع الاتفاقية من جانب اتحاد الكرة محمد عبدالله هزام الظاهري الأمين العام للاتحاد، ومن جانب إكسبو محمد الهاشمي، الرئيس التنفيذي للتقنية في إكسبو.

وشارك في مراسم توقيع الاتفاقية لاعب منتخبنا الوطني علي سالمين ولاعبة منتخبنا للسيدات أريج الحمادي.

وبحسب الاتفاقية سيتم وضع شعار إكسبو 2020 على قمصان منتخباتنا الوطنية والزي الرسمي للحكام، وتوزيع تذاكر مباريات المنتخب الوطني مع تذاكر إكسبو، وكذلك الترويج للحدث العالمي في جميع المسابقات التي ينظمها اتحاد كرة القدم، سواء كأس رئيس الدولة، أو دوري الدرجة الأولى، أو ودوري الدرجة الثانية أو المباريات الودية لكافة منتخباتنا الوطنية، كما تتضمن الشراكة إقامة ورش عمل وحصص تدريبية في ملاعب إكسبو وغيرها من الأنشطة التفاعلية المختلفة.

راشد بن حميد وريم الهاشمي خلال توقيع الاتفاقية (الصور من المصدر)

وتأتي هذه الاتفاقية ضمن جهود اتحاد الكرة لخدمة المشاريع الوطنية الكبرى، وفي إطار تضافر الجهود وتكامل الأدوار بين مؤسسات الدولة، والسعي لتشجيع المبادرات الهادفة لإعلاء راية وطننا الحبيب في كافة المحافل الدولية، إلى جانب التعريف بدولة الإمارات، كوجهة تجارية وسياحية عالمية مزدهرة، بالتزامن مع انطلاقة الحدث العالمي الكبير إكسبو 2020.

وأكد الشيخ راشد بن حميد النعيمي رئيس اتحاد الكرة، أن شراكة الكرة الإماراتية مع إكسبو 2020 دبي تأتي من الإيمان الراسخ بأهمية هذا المعرض العالمي، خاصة أنه يقام على أرض الإمارات، بلاد التعايش والتسامح، مؤكداً أن وجود الكرة الإماراتية في هذا الحدث الكبير إلى جانب شركات محلية وعالمية عملاقة ينسجم مع رؤية اتحاد الكرة 2038، ويجسد تطلعاتنا المستقبلية، فالكرة الإماراتية في حاجة إلى هذا الحضور والمشاركة مع عمالقة صنّاع الأحداث في العالم.

وقال الشيخ راشد بن حميد النعيمي إن إكسبو 2020 دبي رسالة سلام ومحبة لجميع من على هذه الأرض، لذلك رأينا من الأهمية أن تشارك الكرة الإماراتية في نشر هذه الرسالة العظيمة، من خلال شراكة أساسية مع إكسبو، مشيراً إلى أن اتحاد الكرة سيلعب دوراً كبيراً إلى جانب القطاعات الأخرى في الترويج لهذا الحدث المميز من خلال المسابقات المحلية والمنتخبات الوطنية، مؤكداً أن عناصر لعبة كرة القدم فخورون بالنجاح الكبير الذي حققه المعرض منذ افتتاحه، فقد جاءت نسخة إكسبو دبي فريدة في كل تفاصيلها، وسجّلت سبقاً تاريخياً سيبقى خالداً في ذاكرة العالم.

من جهته زار الشيخ راشد بن حميد يرافقه أعضاء مجلس الإدارة الجناح الوطني لدولة الإمارات في معرض إكسبو، وكان في استقباله معالي نورة بنت محمد الكعبي، وزيرة الثقافة والشباب المفوض العام لجناح دولة الإمارات، حيث قامت معاليها بتقديم شرح عن كل ما يتضمنه الجناح الذي يحكي تاريخ الدولة وقيمها الإنسانية وقصة نجاحها الملهمة لمختلف الأجيال.

راشد بن حميد مع نورة الكعبي أثناء زيارته جناح الإمارات في المعرض

من جانبه عبر محمد عبدالله هزام الظاهري الأمين العام للاتحاد، عن سعادته بالشراكة مع إكسبو 2020 دبي، وقال إن مجلس إدارة الاتحاد برئاسة الشيخ راشد بن حميد النعيمي، يحرص على التعاون مع هذه الأحداث العالمية الكبيرة التي تستضيفها الدولة، مؤكداً أن نجاح إكسبو 2020 دبي، مصدر فخر لكل من يعيش في دولة الإمارات، مضيفاً: النجاح الباهر الذي يحققه إكسبو يأتي تواصلاً مع النجاحات المتواصلة التي تحققها الإمارات في جميع المجالات.

وأكد الأمين العام أن المسابقات المحلية والمنتخبات الوطنية لكرة القدم ستكون في خدمة الحدث العالمي، مشيراً إلى أن اتحاد الكرة يُسّخر كل إمكاناته من أجل المشاركة في هذا الحدث الدولي، الذي يولد بحلة جديدة مثيرة ومميزة، فإكسبو 2020 دبي نسخة لا مثيل لها.

وقال محمد الهاشمي، تمثل الفعاليات والأنشطة الرياضية جزءًا أصيلاً من برنامج إكسبو 2020، وهو ما يعكس اهتمامنا بصحة الإنسان وسلامته. ويشرفنا أن نرتبط بهذه الشراكة مع اتحاد الكرة للترويج لإكسبو وفعالياته، وزيادة الوعي بما يقدمه من أنشطة رياضية وغيرها.

وأضاف: يسعدنا أن نرى كيف يمكن للغة العالمية القوية التي تتمتع بها كرة القدم أن تلهم ملايين الناس حول العالم ليكونوا جزءاً من إكسبو دولي استثنائي بحق ومن محطة تاريخية في هذه المنطقة الشاسعة.