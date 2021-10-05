أبرز لاعبي «الانطلاقة» يرفعون شعار «يفوق التوقعات» في «دورينا»

مراد المصري (دبي)

شهدت انطلاقة «دوري أدنوك للمحترفين» لكرة القدم، أسماءً قدمت الأداء الذي نال إعجاب الأندية والجماهير حتى إنه «فاق التوقعات»، ويأتي في المقدمة التونسي فراس بالعربي، الذي لا يختلف أحد على موهبته، والمستوى الرائع له في الموسم الماضي مع الفجيرة، إلا أنه في حقيقة الأمر يقدم اللاعب أداءً أكثر من متميز حالياً، ليقود عجمان إلى المركز الخامس، حتى نهاية الجولة السادسة، بفضل النتائج الجيدة، منها الفوز على النصر وبني ياس والشارقة، وسجل اللاعب 4 أهداف من 11 تسديدة فقط، منها 6 فقط بين إطار المرمى، إلى جانب تمريرة حاسمة.

البحريني علي مدن ورغم وجوده في العروبة الصاعد هذا الموسم، نجح من وضع بصمته مع الفريق، وتصدر قائمة اللاعبين الأكثر مراوغة للمنافسين بين جميع لاعبي الأندية إلى الآن وله 22 مراوغة ناجحة، إلى جانب تسجيل هدفين، و10 تمريرات مؤثرة لزملائه.

بدوره أثبت محمد عباس لاعب العين أنه يمر بموسم أثبت فيه نضجه الكروي، وكان يُعتبر من المواهب الواعدة مع «الزعيم»، ولعب 5 مباريات مع الفريق بالدوري، قبل أن يتم عامه الـ 19 منذ أيام فقط، ونال ثقة كبيرة من المدرب ريبروف، حيث شارك في 47 التحاماً، وقام بـ12 محاولة استخلاص للكرة، و13 مواجهة هوائية و32 تغطية، و288 تمريرة، منها 133 ناجحة في ملعب المنافس.

وأثبت عمر جمعة ربيع لاعب النصر أنه «البديل المثالي» في الجولات الماضية، ورغم مشاركته 4 مرات لاعباً بديلاً، فإنه نجح في تقديم 3 تمريرات حاسمة، وأثبت أنه لم يحضر إلى «العميد» ليكون مجرد لاعب هامشي، وأصبح قادراً على «المزاحمة» للحصول على فرصة أكبر في المباريات المقبلة.

وهناك الإيراني مهدي قايدي، الذي أثبت أنه صاحب موهبة كبيرة، بإمكانها أن تمثل إضافة مهمة في «دورينا» خلال الفترة المقبلة، وقدم أداءً خلاباً، عندما قاد شباب الأهلي إلى الفوز على الشارقة، وسجل «ثنائية»، ويبدو أن قدراته تؤهله للمضي قدماً بملاعبنا، حال استمراره في الأداء التصاعدي.