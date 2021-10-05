«السكب» يحصد كأس «الوثبة» في تولوز

أبوظبي (الاتحاد)

حصد الجواد «أتش أم السكب» للشقب للسباقات بإشراف توماس فورسي، وقيادة جيروم كابري لقب كأس الوثبة ستاليونز «بري نيدجاري»، الذي أقيم بمضمار تولوز الفرنسي، برعاية مهرجان سباقات سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان.

ويأتي إقامة سلسلة كأس الوثبة ستاليونز، تنفيذاً لتوجيهات سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير شؤون الرئاسة، تماشياً مع استراتيجية المهرجان، بهدف دعم ملاك ومربي الخيول العربية في معظم دول العالم.

وخصص سباق كأس الوثبة ستاليونز لمسافة 2100 متر على الأرضية العشبية، وشارك فيه 8 من نخبة من الخيول في سن أربع سنوات فما فوق، صاحبة الإنجازات على الصعيد الدولي، وبلغت جائزته المالية 14 ألف يورو.

ولم يتأخر «السكب» في إثبات جدارته بالسباق، حيث انطلق من البوابة الثالثة، إلى الصدارة مباشرة وظل متمسك بها طوال مجريات السباق وسط مطاردة عنيفة من وصيفته «لولوا» لشادويل بإشراف فرانسوا روهات وقيادة فالنتين سيجوي.

وفي عمق المستقيم فرض «أتش أم السكب» نفسه بقوة ليتفوق بفارق ثلاثة أطوال عن وصيفته «لولوا»، ومسجلاً زمناً وقدره 2:22:40 دقيقة، فيما جاء في المركز الثالث «أميلاند» لبيرند فان دالفسين، بإشراف دايمين فاتريجانت وقيادة مايكل فورست.

عقب ختام الشوط قامت لارا صوايا المدير التنفيذي لمهرجان سباقات سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، بتتويج الأبطال الفائزين.