كوفي وصيفاً في كأس بيرنوتشي للدراجات

أبوظبي (الاتحاد)

فاز أليساندرو كوفي من فريق الإمارات للدراجات بالمركز الثاني في سباق كأس بيرنوتشي الذي أقيم في مدينة لينيانو الإيطالية، فيما حصل البلجيكي ريمكو إيفينبول (فريق كويك ستيب) على المركز الأول، بفارق دقيقة و49 ثانية عن دراج فريق الإمارات، فيما حل فاوستو ماسنادا (كويك ستيب) في المركز الثالث، بينما جاءسيباستيان مولانو في المركز السابع. وتعليقاً على فوزه، قال أليساندرو كوفي: «سعيد بهذه النتيجة رغم أنني كنت أتمنى الفوز بالمركز الأول وتحقيق انتصاري الأول، إلا أن منافسي إيفينبول أثبت أنه الدراج الأقوى، لذا فإنني راضٍ عن نتيجتي».