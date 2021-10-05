«فيفا» يطلق مناقصة الحقوق الإعلامية لكأس العرب



زيوريخ (وام)

زيوريخ (وام) فتح الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، مجال التقدم بطلبات المشاركة في مناقصة الحقوق الإعلامية لكأس العرب FIFA قطر 2021 في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، حيث ستقدم بطولة الاتحاد الدولي لكرة القدم الأولى من نوعها في المنطقة العربية، لمحة عما يمكن توقعه في كأس العالم FIFA قطر 2022 بعد عام واحد.

وتستضيف قطر هذه البطولة العربية بداية من 30 نوفمبر 2021 وحتى 18 ديسمبر 2021. وستخول المناقصة للاتحاد الدولي لكرة القدم اختيار الشركات الإعلامية الأفضل لتحقيق أهدافه، المتمثلة في توفير عرض واسع للبطولة وتقديم تجربة مشاهدة عالية الجودة للجماهير في المنطقة العربية.

كما يتضمن عرض كأس العرب جدول مباريات مثير، إذ يتكون مع أربع مباريات يومياً في مرحلة المجموعات، تليها مباريات ربع ونصف النهائي ثم مباراة تحديد المركز الثالث والمباراة النهائية، بإجمالي 32 مباراة على مدار 19 يوما.

وتمت دعوة 23 منتخباً عربياً للمشاركة في هذه التظاهرة الكروية، وكان قد تأهل سبعة منهم من أصل 14 منتخباً لعبوا مباريات تأهيلية للالتحاق بركب الدولة المضيفة، ومنتخبات ثماني دول تأهلت مباشرة على ضوء تقدمها في التصنيف العالمي.

وأعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم اليوم أنه ينبغي على الشركات والمؤسسات الإعلامية الراغبة في المشاركة في المناقصة أن تطلب تفاصيلها عبر البريد الإلكتروني FIFA-Arab-Cup-Media-Rights@fifa.org، ويجب أن يستلم الاتحاد الدولي لكرة القدم الطلبات في موعد أقصاه يوم الثلاثاء 19 أكتوبر الجاري.