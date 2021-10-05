«أبيض الناشئين» يواجه الكويت غداً للمرة الثانية

دبي (الاتحاد)

تتجدد المواجهة بين منتخبنا الوطني للناشئين أمام نظيره منتخب الكويت الشقيق في التجربة الودية الثانية مساء يوم غدٍ «الأربعاء» على ملعب ذياب عوانة في مبنى اتحاد الكرة بدبي، ضمن معسكره الداخلي الحالي.

وكان منتخبنا قد حقق الفوز في المباراة الأولى التي جرت يوم أمس «الاثنين» بأربعة أهداف دون مقابل، وسجل الأهداف محمد جمعة، وسيف محمد، ووليد مال الله وعلي جمال.

وأكد سالم اليعقوبي مدير المنتخب أن «أبيض الناشئين» يضم عناصر موهوبة ومميزة وينتظرها مستقبل واعد، مشيراً إلى أن الهدف من المعسكر الحالي هو تجربة كافة اللاعبين وإشراكهم في التجربتين الوديتين للوقوف على جاهزيتهم الفنية والبدنية، والاستقرار على القائمة الأساسية التي سنخوض بها بطولة غرب آسيا الثامنة للناشئين المقبلة.