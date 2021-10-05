بايرن ميونيخ يتحدى كورونا

ميونيخ (د ب أ)

أعلن نادي بايرن ميونيخ الألماني لكرة القدم اليوم الثلاثاء، أنه يمكنه خوض المباراة المقبلة، والمقررة أمام هوفنهايم يوم 23 أكتوبر الجاري، على ملعبه، وبحضور 75 ألف مشجع، وهي كامل سعة مدرجات استاد "أليانز أرينا".

وستكون هذه هي أول مباراة يخوضها بايرن ميونيخ وسط مدرجات مكتملة العدد، منذ بداية جائحة فيروس كورونا المستجد، في مارس 2020 وذلك في ظل التغيير في القواعد المعمول بها محلياً في ظل الجائحة.

وذكر نادي بايرن في بيان: مع ذلك، لا تزال العمليات الخاصة المتعلقة بالمباريات سارية، وهو ما يعني أن قبول دخول المشجعين لا يزال يعتمد على معايير تتعلق بالجائحة.

ويسمح لبايرن ميونيخ وغيره من الأندية الرياضية في ميونيخ، بحضور المشجعين بشرط تلقي اللقاح المضاد لفيروس كورونا أو تقديم ما يثبت التعافي من العدوى أو ظهور نتائج سلبية لفحص "بي.سي.آر".

وتعني هذه الشروط الواجب توافرها للدخول أن قيود أخرى مثل ارتداء الكمامات وحدود السعة والتباعد الجسدي وحظر المشروبات الكحولية، لم تعد مطبقة.

وقال جان كريستيان دريسن نائب رئيس بايرن ميونيخ: نحن سعداء، خاصة من أجل جماهيرنا، بأنه يسمح الآن مجدداً بحضور الجماهير في ستاد أليانز أرينا بكامل سعة المدرجات.

وأضاف: سنتخذ كل التدابير الاحترازية بعناية من أجل مواصلة ضمان أعلى درجات الأمان والسلامة للمشجعين. وقبل التغييرات الأخيرة، كان يسمح لبايرن ميونيخ بحضور 25 آلاف مشجع فقط في المباريات على ملعبه.