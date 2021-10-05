«الشارقة لرياضة المرأة» يرفع «الروح الرياضية» بالحفل السنوي

الشارقة (وا م)

نظمت مؤسسة الشارقة لرياضة المرأة أمس، حفلها السنوي استعداداً للموسم الرياضي الجديد 2021/2022، بحضور 200 من لاعباتها وذلك تحت شعار "الروح الرياضية"، بهدف تشجيعهن وبث الروح الإيجابية بينهن بعد موسم رياضي استثنائي حافل بالإنجازات، حصدت خلاله أندية المؤسسة عدداً من الكؤوس والميداليات وحققت أفضل النتائج في مجموعة من المنافسات على الصعيدين المحلي والدولي.

حضر الحفل، الذي أقيم في الصالة الرياضية للمؤسسة، هند الحوسني القائمة بمهام مدير نادي الشارقة الرياضي للمرأة بالوكالة، وجميع لاعبات الأندية التابعة للمؤسسة والأطقم الإدارية والأجهزة الفنية للنادي، مع الحفاظ على الإجراءات الاحترازية.

وأوضحت هند الحوسني، أن النادي يحرص على تعزيز الواقع الرياضي النسائي في إمارة الشارقة ودولة الإمارات، من خلال مبادراته واستراتيجياته إلى جانب زيادة الألعاب التي يطرحها، مؤكدة أن هذه الخطوة تسهم في فتح المجال بشكل أكبر أمام المواهب والطاقات الرياضية النسائية، لتتميز وتقدم ما لديها من قدرات.

وقالت: نكرم اليوم بطلات سيكون لهن شأن عظيم في مستقبل الرياضة النسوية بإمارة الشارقة وفي الإمارات، ونؤكد أننا لن ندخر جهداً في سبيل الارتقاء بلاعباتنا اللواتي يحملن الأمل الرياضي.. مشيرة إلى أن الفرق الرياضية النسائية حققت الكثير من الإنجازات خلال الموسم الماضي، حيث بلغ مجموع الميداليات التي حصلن عليها 47 ميدالية في مختلف البطولات المحلية والإقليمية والدولية، منها 11 ميدالية ذهبية و17 فضية و19 برونزية.

و توجهت ممثل نادي الشارقة الرياضي للمرأة خلال الحفل بالشكر والتقدير إلى قرينة صاحب السمو حاكم الشارقة سمو الشيخة جواهر بنت محمد القاسمي رئيسة المجلس الأعلى لشؤون الأسرة رئيسة مؤسسة الشارقة لرياضة المرأة، على تخصيص حفل سنوي لتكريم اللاعبات على إنجازاتهن كل عام وتحضيرهن لمواسم مقبلة من الإنجازات، وثمنت دعم سموها المستمر للرياضة النسوية.