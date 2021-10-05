«ترايثلون ياس» يفتح أبوابه أمام «المتسابقين الصغار»



أبوظبي (الاتحاد)

يفتح ترايثلون ياس 2021 المقدم من أدنوك باب التسجيل أمام المتسابقين الصغار، من هواة ممارسة الرياضة الذين تقل أعمارهم عن 12 عاماً، متيحاً لهم المجال للمشاركة في فعاليات هذا السباق المجتمعي المميز بأجوائه العائلية.

ويعد ترايثلون ياس محطة بارزة في روزنامة الفعاليات المجتمعية الرياضية في أبوظبي، وحدثاً رئيسياً يترقبه هواة فعاليات اللياقة البدنية، ويفتح الحدث باب المشاركة أمام جميع هواة ممارسة الرياضة من مختلف الأعمار ومستويات اللياقة البدنية، لاختبار قدراتهم وإمكاناتهم في مراحله المكونة من السباحة وركوب الدراجة الهوائية والجري.

ويشهد الحدث في نسخة 2021 تنظيم فئتين مخصصتين للمتسابقين الصغار، تتكون الأولى من السباحة لمسافة 200 متر، وركوب الدراجة الهوائية لمسافة 10 كم، والجري لمسافة 2.5، وتفتح هذه الفئة باب المشاركة أمام الصغار ممن تتراوح أعمارهم بين 10 و16 عامًا.

فيما تفتح الفئة الثانية باب المشاركة أمام المتسابقين الذين تتراوح أعمارهم بين 8 و14 عاماً، وتتكون مراحلها من السباحة لمسافة 100 متر، وركوب الدراجة الهوائية لمسافة 5 كم، والجري لمسافة 1.5 كم.

ويمكن للمتسابقين الصغار تحت سن 12 عاماً، ممن سجلوا للمشاركة في ترايثلون ياس في موعده الأصلي، حجز موقعهم آلياً للمشاركة في الحدث في موعده الجديد.

أما المشاركون ممن تزيد أعمارهم عن 16 عاماً، فيوفر ترايثلون ياس لهواة هذه النوع من السباق، ثماني فئات تتناسب مع مختلف مستويات المشاركين البدنية، ابتداءً من المتسابقين الذين يشاركون لأول مرة ووصولاً إلى المتسابقين المحترفين.

ويشهد السباق في هذا العام إضافة فئة دواثلون الجديدة، وتتكون مراحل هذه الفئة من الجري لمسافة 5 كم، متبوعة بركوب الدراجة الهوائية لمسافة 21 كم، ثم الجري مجدداً لمسافة 2.5 كم.

ويمكن لهواة سباقات الترايثلون من مختلف مستويات اللياقة البدنية، سواء من المبتدئين أو المتسابقين أصحاب الخبرة السابقة، خوض مراحل السباق ضمن إحدى فئات سبرينت أو سوبر سبرينت أو الفئة الأولمبية، كما يمكن للراغبين المشاركة ضمن فرق في فئتي التتابع السبرينت والأولمبية.

ويتميز ترايثلون ياس المقدم من ياس بمكانته الفريدة لدى مختلف فئات المجتمع، حيث يجتمع خلال فعالياته هواة ممارسة الرياضة من مختلف مستويات اللياقة البدنية ضمن أجواء حافلة بالمتعة لاختبار قدراتهم وتمضية في الأجواء المفتوحة.

وتنطلق أولى فعاليات الحدث عند الساعة 6:30 صباحاً، كما يشهد اليوم فترة استراحة ما بين الحصة الصباحية والحصة المسائية، تخفيفاً عن المشاركين من أثر ارتفاع درجة الحرارة خلال فترة الظهيرة.

فيما يمكن للمشاركين استلام رزمة السباق يوم الثلاثاء 12 أكتوبر ما بين الساعة 6 و9 مساءً، خلال فعالية «تدرب في ياس».