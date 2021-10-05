«تحدي الثلج».. 24 عائقا في درجة حرارة 4 تحت الصفر

دبي (الاتحاد)

يغلق يوم غد التسجيل في النسخة الـ 12 من بطولة تحدي العوائق الجليدية (تحدي الثلج) التي ينظمها مجلس دبي الرياضي وشركة «ماجد الفطيم» في «سكي دبي» بمول الإمارات الجمعة المقبل.

ويستعد المشاركون لخوض منافسات النسخة الجديدة من التحدي الذي يتضمن حواجز متنوعة يتراوح عددها بين 22 و24 عائقا تشكل قمة التشويق والتحدي في هذا الحدث السنوي المرتقب الذي يستقطب مشاركين من مختلف الجنسيات والأعمار.

ويواصل الحدث استقطاب المشاركين من مختلف الفئات العمرية للرجال والنساء الذين تتراوح أعمارهم بين 15 و60 عامًا، وذلك ضمن ثلاث فئات تنافسية هي فئة النخبة التي تقتصر المنافسة فيها على الرجال والسيدات الذين يمكنهم إكمال التحدي في أقل من 25 دقيقة، وفئة الهواة المختلط المفتوحة لجميع المستويات البدنية، والفئة الأخيرة هي فئة الهواة للسيدات التي تم استحداثها العام الماضي للراغبات في المنافسة وسط أجواء تنافسية مخصصة «للسيدات فقط».

ويتضمن السباق العديد من العوائق الجليدية التي تم تصميمها بحيث تجعل المشاركين في البطولة يجتازون مجموعة من التحديات المختلفة التي تضفي على المنافسات المزيد من القوة والتشويق، ويتنافس المشاركون في التسلق والتدحرج والجري فوق الجليد، في درجة حرارة تبلغ 4 تحت الصفر. وستتحول القاعة الثلجية في سكي دبي إلى مضمار سباق مليء بالحواجز والعقبات المتنوعة، التي تتضمن تسلق الحائط والمنحدر الزلج، والزحف فوق الشبكات وتحت السيارات وداخل أنابيب ضيقة، والتدحرج، والجري فوق الجليد، واجتياز المتاهة، والتعلق بالحبال في الهواء، والقفز الحواجز وعلى العجلات وتسلق الأعمدة مع الركض وغيرها من العقبات المشوقة التي تزيد من قوة التنافس فوق الجليد.ويبدأ المتسابقون في التحدي على شكل مجموعات متباعدة مؤلفة من خمسة أشخاص، وسيكون كل متسابق مستعدًا مع تعليق رقم السباق في مقدمة القميص وتثبت شريحة التوقيت حول القدم، في موعد لا يتجاوز 15 دقيقة قبل البداية المقررة لكل فئة، ويحصل جميع المشاركين الذي استطاعوا إنهاء السباق على ميدالية مميزة بعد إعادة شريحة التوقيت الخاصة بهم عند خط النهاية، كما يحصلون جميعًا على قميص تحدي الثلج التذكاري.