«دبي البحري» يعزز النجاحات بـ «استشارية الشراعية المحلية»



دبي (الاتحاد)

أعلن نادي دبي الدولي للرياضات البحرية تشكيل لجنة استشارية لمتسابقي القوارب الشراعية التراثية، تضم نخبة من الملاك والنواخذة المشاركين في السباقات المحلية، وتقدم الدعم للجنة الرياضية والمقترحات التي من شأنها إنجاح فعاليات الموسم.

وضمت اللجنة الاستشارية المستحدثة في النادي خليفة مهير سعيد المزروعي، وسالم علي سالم العديدي، ومحمد راشد خليفة شاهين المرر، وأحمد عبيد السويدي، وخليفة عابد ثاني المري، وجميعهم من أصحاب التجربة والخبرة المشاركين في مجال سباقات السفن والقوارب المحلية التراثية.

ورحب راشد ثاني العايل المهيري عضو مجلس إدارة نادي دبي الدولي للرياضات البحرية رئيس اللجنة الرياضية، بأعضاء اللجنة الاستشارية خلال الاجتماع الأول، متمنياً لهم التوفيق في المهام الجديدة، والعمل مع اللجنة الرياضية في النادي لتحقيق الأهداف المطلوبة، التي رسمها مجلس الإدارة ضمن التوجه والخطة الاستراتيجية المحدثة 2021-2027.

وكشف المهيري أن تشكيل اللجنة الاستشارية جاء للاستفادة من أصحاب هذه الرياضة وخبراتهم، وقياس رضا المتعاملين من نواخذة وملاك وبحارة عبر المقترحات والاحتياجات والمتطلبات، التي سيتم رفعها إلى اللجنة الرياضية كتوصيات لدراستها.

وأضاف المهيري: تشكيل اللجنة يمكن أعضاءها من المشاركة في اللجان المعنية بالنظر في الشكاوى والاعتراضات، والعمل مع اللجنة لتطوير الأنظمة واللوائح ورفع التصورات، التي من شأنها تطوير هذا الموروث ومناقشة الصعوبات والعراقيل والتحديات.

وقال رئيس اللجنة الرياضية في النادي أن مدة عمل اللجنة الاستشارية موسم واحد قابل للتجديد، بناء على توصيات وقرار اللجنة الرياضية، على أن تعقد اجتماعات دورية بحضور غالبية الأعضاء.

على الجانب الآخر، عقدت اللجنة الاستشارية أول اجتماع لها برئاسة خليفة مهير سعيد المزروعي، حيث حرصت اللجنة على توجيه الشكر إلى مجلس إدارة نادي دبي الدولي للرياضات البحرية واللجنة الرياضية، على مبادرة تشكيل هذه اللجنة، التي ستعمل على تقديم المقترحات والتوصيات والدعم الكامل للجنة الرياضية، فيما يتعلق بشؤون السباقات البحرية التراثية المحلية.