«اتصالات» وستارزبلاي يتشاركان في الحقوق الحصرية لمونديال الكريكيت



دبي (الاتحاد)

فازت «اتصالات» بحقوق العرض من شبكة «ستار تي في» لبطولة كأس العالم الـ20 للكريكيت للرجال داخل منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وستتشارك مع ستارزبلاي خدمة الفيديو حسب الطلب الأسرع نمواً في المنطقة، حتى يتمكن كل عشاق اللعبة في المنطقة من متابعة البطولة كاملة.

تمتلك «اتصالات» حقوق البث لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا حصرياً، وشراكتها مع ستارزبلاي ستتيح لعشاق لعبة الكريكيت فرصة مشاهدة جميع المباريات الـ 45 التي تقام في الإمارات وسلطنة عمان في الفترة من 17 أكتوبر إلى 14 نوفمبر المقبل.

يمكن لعشاق الكريكيت الاستمتاع بالإثارة والتشويق على قناة كريكلايف ماكس عبر eLife TV من اتصالات، وSwitch TV، وعلى تطبيق ستارزبلاي في الإمارات، في حين أن المشتركين الموجودين في باقي دول منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا يمكنهم الاستمتاع باللعبة حصرياً عبر ستارزبلاي.