ارتياح ألماني لطفرة فليك





هامبورج (د ب أ)

حدد هانسي فليك المدير الفني للمنتخب الألماني لكرة القدم، أهدافاً واضحة مع الفريق قبل استئناف مشوار التصفيات الأوروبية المؤهلة إلى نهائيات كأس العالم 2022 المقررة في قطر.

وحقق فليك بداية ناجحة بعد توليه المنصب، بقيادة المنتخب إلى ثلاثة انتصارات متتالية في التصفيات الأوروبية في سبتمبر الماضي.

وقال يوناس هوفمان لاعب بروسيا مونشنجلادباخ في تصريحاته للصحفيين اليوم الثلاثاء في هامبورج: نود أن نبدأ من حيث انتهينا في سبتمبر. الأمور تتعلق بالتفاصيل الدقيقة الآن. ونرغب في تقديم ما هو أفضل في المباريات المقبلة.

وقال توماس مولر لاعب بايرن ميونيخ، إن الهدف الأقرب يتمثل في «التأهل إلى نهائيات كأس العالم بأسرع وقت ممكن»، ويمكن للمنتخب الألماني حسم تأهله المباشر إلى نهائيات المونديال في حالة الفوز في مباراتيه المقبلتين أمام منتخبي رومانيا ومقدونيا الشمالية، لكن هذا سيعتمد أيضاً على نتائج منتخب أرمينيا.

وقال مولر «32 عاماً» بشأن الانطلاقة الناجحة للمنتخب تحت قيادة فليك: نحن ما زلنا في البداية، وكان مولر قد غاب بسبب الإصابة عن المباريات الثلاث الماضية التي شهدت فوز المنتخب الألماني على ليختنشتاين وأرمينيا وآيسلندا.

وقال مولر إن هناك: تحسن إيجابي شيئاً ما تحت قيادة فليك، المدرب الذي جلب عدداً من العناصر التي استفاد منها خلال تدريبه لفريق بايرن ميونيخ. وجرى بيع أكثر من 20 ألف تذكرة للمباراة المقررة أمام المنتخب الروماني يوم الجمعة المقبل في هامبورج، علماً بأنه سيُسمح فيها بحضور نحو 25 ألف مشجع، طبقاً للقواعد المعمول بها حاليا فيما يتعلق بجائحة فيروس كورونا المستجد.

وقال أنطونيو روديجر مدافع تشيلسي الإنجليزي: نرغب في إمتاع الجماهير في هامبورج بتقديم كرة قدم هجومية، ونتطلع إلى إدخال كل الجماهير في الأجواء.

وغاب حارس المرمى مانويل نوير اليوم الثلاثاء عن أول مران للمنتخب الألماني قبل مباراتي رومانيا ومقدونيا الشمالية.

وركز مانويل نوير «35 عاماً» حارس مرمى بايرن ميونيخ، اليوم على التعافي في الفندق الذي يقيم به المنتخب، وذلك بعد المشاركة في المباراة التي خسرها بايرن أمام آينتراخت فرانكفورت 1/ 2 أمس الأول الأحد.

وقاد المدير الفني فليك تدريبات المنتخب بمشاركة 22 لاعباً في ملعب تدريب فريق هامبورج المنافس بدوري الدرجة الثانية.