«الآسيوي» يرشح لابا ومالانجو لجائزة «نجم الشهر»

كوالا لمبور (وام)

رشح الاتحاد الآسيوي لكرة القدم اثنين من لاعبي أندية الإمارات للمنافسة على لقب نجم الشهر في دوريات غرب آسيا، نظراً لتألقهما في المباريات وقيادتهما لفريقيهما لتحقيق نتائج طيبة، وهما لابا كودجو لاعب العين وبين مالانجو مهاجم الشارقة، وذلك ضمن قائمة متنافسين تضم كلاً من إيجور كورنادو لاعب اتحاد جدة السعودي، وفضل عنتر لاعب شباب الساحل اللبناني، وحمزة الدردور لاعب شباب الرمثا الأردني، وإيمليو زيلايا لاعب ضمك السعودي.

وذكر الموقع الرسمي للاتحاد اليوم أن مهاجم فريق العين الإماراتي لابا كودجو واصل نجوميته للشهر الثاني على التوالي، حينما سجل خلال شهر سبتمبر الماضي 6 أهداف ليقود فريقه إلى صدارة الدوري الإماراتي لكرة القدم برصيد 14 نقطة.

وقال الموقع الإلكتروني في تقرير له: فرض المهاجم الكونغولي بين مالانجو من جانبه حضوره المميز في الدوري الإماراتي، وعلى الرغم من أن فريقه الشارقة يحتل المركز الثالث على لائحة الترتيب العام للفرق برصيد 12 نقطة، إلا أن مالانجو سجل 4 أهداف خلال الشهر الماضي ليترشح على إثر ذلك كواحد من أفضل نجوم الشهر.

