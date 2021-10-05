اتحاد الكرة يُناقش «تراخيص أندية الأولى»

دبي (الاتحاد)

نظم اتحاد الكرة، ورشة عمل بداية الموسم الكروي لترخيص أندية الدرجة الأولى للدورة الثالثة على التوالي، بحضور حمد الجنيبي الأمين العام المساعد للشؤون الإدارية والمالية، وأيمن هارون مدير إدارة المسابقات، ومحمد النقبي مدير قسم المسابقات، وشيرين رسلان مسؤول الترخيص، وعبد الله مبارك ممثل رابطة المحترفين الإماراتية، وبمشاركة ممثلي أندية الدرجة الأولى، وذلك عبر تقنية الاتصال المرئي عن بعد.

وقدمت ورشة العمل شرحاً تفصيلياً للائحة ترخيص أندية الدرجة الأولى والتعديلات التي استحدثت عليها، والتي تأتي تماشياً مع استراتيجية اتحاد الكرة ورؤية 2038 التي تهدف لتطوير أندية الدرجة الأولى واستيفاء كافة المعايير المطلوبة (رياضية، قانونية، مالية، والموظفون، والبنية التحتية) والتي تُلبي المتطلبات اللازمة لعملية التطوير والتأهيل لمستوى الاحتراف بصورة سلسة.

وحرص أعضاء اللجنة على الرد على كافة استفسارات وأسئلة ممثلي الأندية الذين أكدوا على التعاون والتنسيق مع لجنة الترخيص خلال الفترة القادمة. وفي ختام فعاليات الورشة توجه حمد الجنيبي بالشكر لكافة ممثلي الأندية، مؤكداً أن اتحاد الكرة لن يدخر جهداً في دعم الأندية في معرفة خطوات استيفاء المعايير المطلوبة من خلال عقد ورش عمل إضافية والدورات التدريبية والزيارات الميدانية المتعلقة بهذا الشأن.