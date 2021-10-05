دائرة القضاء في أبوظبي تروج لفرع «كاس» مع «هيئة الرياضة»

أبوظبي (الاتحاد)

عقدت دائرة القضاء في أبوظبي اجتماعاً مع الهيئة العامة للرياضة لبحث إمكانية التعاون وتنسيق الجهود في إطار الجهود المبذولة نحو تعزيز أداء فرع أبوظبي لمحكمة التحكيم الرياضي«كاس»- مركز الاستماع؛ بما يليق بالمكانة التي تتمتع بها دولة الإمارات إقليمياً وعالمياً.

وكان الاجتماع الذي قد عقد بحضور أحمد المرزوقي المدير التنفيذي لقطاع المساندة الإدارية بدائرة القضاء في أبوظبي، وسعيد عبدالغفار الأمين العام للهيئة العامة للرياضة وعبدالله حسن محيوه المدير التنفيذي لمركز الإمارات للتحكيم الرياضي؛ تضمن بحث إمكانية عقد الندوات وورش العمل للمحامين والمحكمين بهدف زيادة الوعي بالقوانين الرياضية المستحدثة، ونشر ثقافة التحكيم بين جميع الفئات المعنية بعمل القطاعات الرياضية، بما يعزز ثقافة اللجوء إلى المراكز التحكيمية والسعي نحو إنهاء المنازعات وتسويتها ودياً.

من جهته أوضح المرزوقي؛ أن الاجتماع يأتي في إطار تنفيذ الخطة الترويجية التي أطلقها مؤخراً المستشار يوسف سعيد العبري وكيل دائرة القضاء في أبوظبي، بهدف التعريف بخدمات فرع محكمة التحكيم الرياضي «كاس» والذي يعتبر أحد المراكز الثلاثة التابعة لـ (كاس) على مستوى العالم.

كما أكد المرزوقي خلال الاجتماع؛ جاهزية فرع أبوظبي للتحكيم الرياضي لبدء خطته الاستراتيجية الجديدة، وذلك من حيث وسائل الدعم والمساندة لعقد جلسات الاستماع، إضافة إلى توفر جميع الإمكانيات من كوادر بشرية متخصصة ومؤهلة، وقاعات مجهزة بأحدث وسائل الاتصال لعرض مداخلات الخبراء والشهود من أي مكان في العالم خلال النظر في القضايا الرياضية حال تطلب الأمر ذلك، مشيراً إلى اعتماد الخطة بشكل كبير على شركاء دائرة القضاء من جهات حكومية وإعلامية، إضافة إلى الأندية والمراكز الرياضية.