فيرجسون ينتقد «رونالدو الاحتياطي»!

مانشستر (رويترز)

قال أليكس فيرجسون مدرب مانشستر يونايتد السابق إن كريستيانو رونالدو كان يجب أن يلعب أساسياً في التعادل 1-1 مع ضيفه إيفرتون بدلاً من المشاركة بديلاً في الشوط الثاني.

ودفع المدرب أولي جونار سولشاير، برونالدو بعد مرور ساعة من اللقاء وكان يونايتد متقدما وقتها 1-0 لكن إيفرتون أدرك التعادل في الدقيقة 65 وتماسك ليخرج بنقطة.

وفي مقطع فيديو انتشر على وسائل التواصل الاجتماعي قال فيرجسون لأسطورة الفنون القتالية المختلطة حبيب نورمحمدوف إن إيفرتون حصل على دفعة معنوية «حين عرف أن رونالدو لن يلعب».

وعندما قال نورمحمدوف لفيرجسون إن رونالدو نزل بديلاً في الشوط الثاني أضاف أسطورة التدريب الاسكتلندي: «أعرف بالطبع.. لكن يجب عليك دائماً أن تبدأ المباراة بأفضل اللاعبين».

وقال رونالدو إن فيرجسون الذي تعاقد مع اللاعب البرتغالي في سن 18 عاماً من سبورتنج لشبونة في 2003 لعب دوراً كبيراً في عودته إلى أولد ترافورد.

وسيتقابل يونايتد الذي يملك 14 نقطة من سبع مباريات في الدوري مع ليستر سيتي في 16 أكتوبر في الجولة المقبلة من المباريات بعد التوقف الدولي.

