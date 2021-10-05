«معلم مدرسة» المهنة الأولى لعدد من أشهر المدربين

مراد المصري (دبي)

بمناسبة اليوم العالمي للمعلم الذي يصادف الخامس من أكتوبر، نستعرض لكم عدداً من أشهر مدربي كرة القدم في العالم، الذين كانت مهنتهم الأولى هي معلم في المدرسة قبل أن يتوجهوا لاحتراف التدريب في سنوات لاحقة. البرتغالي جوزيه مورينيو مدرب روما الإيطالي الحالي، كان مدرساً للتربية البدنية في مدينة لشبونة البرتغالية بعد تخرجه في الكلية عام 1987، وقام بالعمل في عدد من المدارس الابتدائية قبل أن يكمل مسيرته كمدرب.

الهولندي لويس فان خال كان معلم تربية بدنية، وعمل في المدارس الثانوية الهولندية خلال مسيرته كلاعب كرة قدم شبه محترف، قبل أن يتحول للتدريب بشكل كامل بعد اعتزاله.

أوسكار تاباريز أحد أشهر المدربين في تاريخ أوروجواي، كان يعمل معلماً بالمرحلة الابتدائية في عدة مدارس بضواحي مونتفيديو المتواضعة، ومنا هنا جاء لقب «المعلم» الذي اشتهر به خلال مسيرته التدريبية لاحقاً.

روي هودجسون المدرب الإنجليزي صاحب المسيرة الحافلة، كان يعمل معلماً في مدرسة تقع جنوب لندن، قبل أن يشق طريقه في مجال تدريب كرة القدم بشكل احترافي.

المدرب الهولندي جوس هيدينك صاحب المسيرة الرائعة، سار على خطى أبيه وعمل مدرساً للأطفال المضطربين عاطفياً لمدة 11 عاماً، بدءاً من عام 1973 وهو اعترف أن المهارات التي تعلمها في مخاطبة الأطفال ساعدته في تفهم السلوك الطفولي المدلل لنجوم كرة القدم!