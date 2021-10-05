الرجبي يعلن عودة «مسار اللاعب» بشراكة جديدة

دبي (الاتحاد)

أعلن اتحاد الرجبي عن عودة برنامج «مسار اللاعب الإماراتي» بعد توقف من 2019 بسبب جائحة كورونا وتأتي العودة مع تجديد الاتحاد لاتفاقية الشراكة مع بنك اتش اس بي سي والتي تستمر حتى 2024، حيث يشارك البنك في تطوير اللعبة واكتشاف المواهب عبر تبني المشروع الذي حقق الكثير من المكاسب والقفزات ليس فقط على المستوى المحلي بل على المستوى العالمي.

ويحتل برنامج «مسار اللاعب» المرتبة الرابعة حالياً على مستوى العالم في برنامج «الدخول في الرجبي للاتحاد الدولي للرجبي» والذي يعد جزءاً أساسياً من الاستراتيجية المستمرة لتطوير وتنمية اللعبة حول العالم مشاركة 148.657 ألف من طلبة المدارس في تعلم لعبة الرجبي منذ إطلاق البرنامج عام 2011.

ومنح برنامج «مسار اللاعب» الفرصة لعشرات الآلاف من الفتيات للتعرف على لعبة الرجبي ولعبها لأول مرة ووصل عدد الفتيات 47 ألف فتاة مشاركة في البرنامج ورغم توقف البرنامج من 2019 بسبب جائحة كورونا إلا البرنامج سيعود مجددا هذا الموسم ليواصل مهمة اكتشاف المواهب.

وقال محمد سلطان الزعابي أمين عام الاتحاد: «مجلس إدارتنا فخور للغاية بما حققه برنامج مسار لاعب الرجبي الإماراتي ونفخر بشراكتنا مع البنك الذي ساهم في إنجاح البرنامج وتطوير مستوى اللاعبين المواطنين، وبعد مرور 10 سنوات لازالت الطموحات كبيرة حيث نتطلع لمزيد من النجاحات وجذب لاعبين جدد للعبة من الشباب ونطمح أيضا أن تمثيل إماراتي كامل في مسابقات فئة السباعي للرجال والسيدات، بينما نعمل نحو فريق إماراتي كامل للسيدات في فئة الخمسة عشر.

وقال سيمون كولدر نائب الرئيس التنفيذي ومدير العمليات في بنك»اتش اس بي سي«بالإمارات:» تجديد شراكتنا مع الاتحاد يأتي في وقت مميز حيث أن 2021 هو العام الذي يحتفل فيه البنك بالذكرى السنوية الـ 75 لانطلاق أعماله في الدولة وفي هذا العام ايضاً تحتفل الإمارات باليوبيل الذهبي.

وأضاف: لدينا ارتباط مع المنتخبات الوطنية، من خلال برنامج مسار اللاعب في الوصول بعدهم إلى مستوى الكبار وتمثيل المنتخبات الوطنية للرجال والسيدات وكانت مكافأة هذه الجهود لتطوير اللعبة في إدراجها ضمن مناهج مدارس وزارة التربية والتعليم في عام 2017 بالإضافة إلى شراكتنا في بطولة سباعيات الرجبي العالمية والتي ستقام نسختها الجديدة في ديسمبر المقبل.