البطائح يكسب الجولة الأخيرة في «سلة العرب»

دبي (الاتحاد)

تنطلق يوم غد الأربعاء مباريات دور الثمانية لبطولة الاندية العربية الـ 33 لكرة السلة المقامة في ضيافة نادي الاتحاد السكندري بلقاء الفتح المغربي مع الزهراء التونسي على صالة برج العرب، يليهما على نفس الصالة لقاء الاتحاد السكندري حامل اللقب ضد الوكرة القطري، وعلى صالة الاتحاد يلتقي الأهلي المصري متصدر المجموعة الثالثة مع بيروت اللبناني وصيف المجموعة الرابعة الحديدية، يليهما وداد بوفاريك الجزائري مع الكويت الكويتي.

وتبدو الطريق أمام الاتحاد والزهراء والكويت للصعود إلى الدور نصف النهائي مهيأة نسبياً، بينما شاءت الظروف ان يصطدم بيروت وصيف النسختين السابقتين بالأهلي أحد المرشحين بقوة على اللقب.

وكانت الجولة الأخيرة من الدور التمهيدي قد أسفرت عن فوز البطائح على حساب الغرافة بنتيجة 67/78 وهو أول فوز للفريق في المجموعة الحديدية الرابعة، فيما خسر الشارقة مباراته الأخيرة أمام اليرموك الكويتي 90/85 بعد تقدمه فقط في الربع الأول 18/23 فيما كانت باقي الفترات لصالح الفريق الكويتي.

وفي نفس الجولة فاز الاتحاد على بليدة الجزائري 82/92 والفتح المغربي على الميناء اليمني 66/103 ووداد بوفاريك الجزائري على حضرموت 71/101 والزهراء التونسي على الوكرة القطري 51/81، وشهدت مباراتي الأهلي المصري والفتح السعودي من جهة والكويت وبيروت من جهة أخرى ندية وإثارة منذ البداية وحتى النهاية فبعد بداية قوية من الفريق السعودي وتقدمه في نهاية الفترة الثانية 38/45 نجح الأهلي في فرض إيقاعه السريع والفوز بنتيجة 77/82، ومسك الختام بين الكويت وبيروت والتي انتهت لصالح الأول في الدقيقتين الأخيرتين 90/96.