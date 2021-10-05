فريق أبوظبي لـ «الفورمولا 2» يبحث عن الذهب في البرتغال

أبوظبي (الاتحاد)

تحت رعاية سمو الشيخ الدكتور سلطان بن خليفة آل نهيان مستشار صاحب السمو رئيس الدولة رئيس مجلس إدارة نادي أبوظبي الدولي للرياضات البحرية ومتابعة الشيخ محمد بن سلطان بن خليفة آل نهيان نائب رئيس مجلس إدارة النادي، غادرت بعثة فريق أبوظبي للزوارق السريعة إلى البرتغال للمشاركة في الجولتين الثانية والثالثة من بطولة العالم لزوارق الفورمولا2.

وتقام الجولة الثانية مع بداية الأسبوع المقبل في مدينة ريبادورو، فيما تنطلق الجولة التي تليها في مدينة فيلا فيلها الأسبوع الذي يليه، وتضم بعثة فريق أبوظبي المتسابقين راشد القمزي ومنصور المنصوري، ويترأس البعثة سالم الرميثي مدير عام نادي أبوظبي الدولي للرياضات البحرية، بالإضافة للراديو مان راشد الرميثي وناصر الظاهري.

ويتجدد اللقاء مع البطولة العالمية التي انطلقت يوليو الماضي عبر الجولة الأولى، وتمكن زورق أبوظبي 35 بقيادة القمزي من إنهاء السباق في المركز الخامس بعد سلسلة من الأحداث الدرامية التي شهدتها الجولة وتعرض الزوارق للانقلاب في أكثر من مرحلة.

وينشد فريق أبوظبي دخول الجولات المقبلة من دون هدر للنقاط، خاصة مع هذه المرحلة الحساسة من البطولة، وكانت الجولة الماضية قد شهدت انقلاب زورق أبوظبي 35 في سباق أفضل زمن وانطلاقه من مركز متأخر في السباق الرئيسي، بالإضافة إلى انقلاب زورق أبوظبي 36 بقيادة المنصوري في بداية السباق الرئيسي بعد انطلاقة قوية، ويأمل الفريق في تقديم مستوى أفضل وأكثر تميزاً عبر الجولتين الثانية والثالثة، والاقتراب أكثر من المنافسة على لقب البطولة لموسم 2021.وحقق الفريق لقب البطولة في موسمي 2017 و2019 عبر المتألق راشد القمزي، على الرغم من عمره القصير في المشاركة عبر هذه البطولة وبدايته الأولى للمشاركة في موسم 2016، وقبل انطلاق الجولة الثانية من البطولة يحل في المركز الخامس حالياً برصيد 7 نقاط، في حين يتصدر الترتيب العام الليتواني إدجراس ريابكو برصيد 20 نقطة، ويحل ثانياً زورق فريق الشارقة بقيادة فرديناند زيندبيرجن برصيد 15 نقطة.

من جهته، قال سالم الرميثي رئيس بعثة الفريق: بنسبة كبيرة جداً، فإن النقاط القادمة في جولتي البرتغال ستحدد حامل اللقب، خاصة أنه من المتوقع أن تقف الجولات عند البرتغال فقط، مع عدم وجود فرصة لإقامة جولات أخرى حتى نهاية الموسم، ولذلك نتعامل بجدية كبيرة مع المنافسة، وتم تحضير متسابقينا بالشكل الأفضل والملائم، نتوقع أن تكون المنافسة قوية من خلال السباقين القادمين وتحد غير سهل، الجميع يطمح للقب هذا الموسم ونحن طموحنا تحقيق ذلك أيضاً.

وحسب معطيات هذه الجولة، فإن يوم الجمعة سيشهد الفحص الفني للزوارق المشاركة والتسجيل الرسمي، فيما يشهد السبت انطلاق منافسات سباق أفضل زمن، ثم انطلاق السباق الرئيسي والختامي يوم الأحد وانتقال المنافسة للجولة الثالثة لاحقاً لمدينة فيلا فيلها في البرتغال أيضاً.