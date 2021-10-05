بيتر يان يواجه كوري في بطولة يو إف سي 267 بأبوظبي

أبوظبي (الاتحاد)

كشفت دائرة الثقافة والسياحة- أبوظبي و«يو إف سي» عن نزال مرتقب على لقب «البطل المؤقت» ضمن بطولة يو إف سي 267: بلاهوفيتش ضد تيكسيرا، بالتزامن مع انطلاق العد التنازلي للحدث الذي تحتضنه العاصمة الإماراتية وينتظره جمهور رياضات الفنون القتالية المختلطة و«يو إف سي» في جميع أنحاء العالم.

ويواجه الأمريكي كوري ساندهاجن منافسه الروسي بيتر يان يوم السبت 30 أكتوبر في حلبة الاتحاد أرينا بجزيرة ياس في النزال الرئيسي الثاني، عقب انسحاب ألجامين ستيرلينج، حامل اللقب الحالي في وزن بانتام، ويسبق هذا النزال المواجهة الرئيسية، التي يدافع خلالها البولندي يان بلاهوفيتش عن لقبه في فئة وزن خفيف الثقيل أمام جلوفر تيكسيرا.

ويعود ساندهاجن إلى أبوظبي للمرة الأولى منذ تقديمه أداء مذهل منحه الفوز على مارلون مورايس خلال شهر أكتوبر 2020 ضمن منافسات جزيرة النزال من «يو إف سي»، وأكّد ساندهدجن حينها طموحاته في اقتناص حزام البطولة، مشيراً إلى أنه يتعين عليه الانتصار على اثنين من المنافسين فقط، ثم انتظار الفائز في نزال بيتر يان وألجامين ستيرلينج.

واستقطب ساندهاجن الأضواء خلال شهر فبراير 2021 عندما نفّذ إحدى أفضل الضربات القاضية في تاريخ «يو إف سي» ضد فرانكي إدغار خلال بطولة يو إف سي فيجاس.

وتشهد البطولة أيضاً نزالاً قوياً في وزن الخفيف بين دان هوكر، الذي تعززت ثقته بفوزه الحاسم الأخير في يو إف سي 266 لاس فيجاس، وإسلام ماخاتشيف، عقب انسحاب رافاييل دوس أنجوس من يو إف سي 267، وبينما نفدت التذاكر الأولى للبطولة في غضون وقت قياسي لم يتجاوز أسبوعيّن، بادرت دائرة الثقافة السياحة – أبوظبي إلى طرح تذاكر إضافية لمواكبة الطلب المتزايد على حضور بطولة يو إف سي 267: بلاهوفيتش ضد تيكسيرا، وإتاحة المجال أمام المزيد من هواة رياضات الفنون القتالية المختلطة للاستمتاع بالنزالات الحية المرتقبة في الاتحاد أرينا، مع الالتزام الكامل بمعايير وإجراءات حضور الفعاليات الحية المعتمدة من لجنة إدارة الطوارئ والأزمات والكوارث في أبوظبي.

ويستطيع جمهور الرياضة من جميع أنحاء العالم حجز تذاكرهم عبر ticketmaster.ae وetihadarena.ae.وتُشكل نزالات يو إف سي 267: بلاهوفيتش ضد تيكسيرا ختاماً مثالياً يُسدل الستار على «أسبوع أبوظبي للتحدي» الذي يتضمن أيضاً باقة من الفعاليات والتجارب النابضة بالإثارة والحماس خلال الفترة من 21-30 أكتوبر في مواقع مختلفة من العاصمة الإماراتية، بما في ذلك الأنشطة المخصصة للجمهور وعروض اللياقة البدنية

.يذكر أن الإقبال على تذاكر البطولة يؤكد المكانة الرائدة للعاصمة الإماراتية على خريطة الوجهات المفضلة للفعاليات الرياضية والترفيهية عالمية المستوى، ويعكس أيضاً الشعبية المتنامية لمنافسات «يو إف سي» في المنطقة. كما أن يجسد ثقة الجمهور بمعايير الصحة والسلامة المعتمدة في أبوظبي التي تصدرت قائمة المدن الأكثر أماناً في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وفقاً لمؤشر المدن الآمنة الصادر عن وحدة المعلومات الاقتصادية التابعة لمجموعة إيكونوميست.