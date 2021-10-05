فيتسل: كانتي لاعب بـ 6 رئات و32 ساقاً

أنور إبراهيم (القاهرة)

بعد 3 سنوات وشهرين و28 يوماً من مباراة نصف نهائي كأس العالم 2018 بروسيا، يلتقي المنتخبان الفرنسي والبلجيكي الخميس القادم بمدينة تورينو، في نصف نهائي دوري الأمم الأوروبية، وهى مباراة يراها ديدييه ديشامب المدير الفني لمنتخب الديوك «معركة» بالمعنى الرياضي للكلمة وليس المعنى الحرفي لها، بينما يرفض روبرتو مارتينيز المدير الفني لمنتخب الشياطين الحمر، النظر إليها على إنها نوع من الثأر أو الانتقام من هزيمة المونديال. أما اللاعب المخضرم أكسيل فيتسل نجم خط وسط المنتخب البلجيكي ونادي بروسيا دور تموند الألماني، فيراها مباراة خاصة جداً، بين منتخبين يملك كل منهما أوراقه الرابحة.

وفاز منتخب فرنسا على منتخب بلجيكا في نصف نهائي كأس العالم بروسيا بهدف سجله المدافع صامويل أومتيتي، وصعد إلى المباراة النهائية وأحرز كأس البطولة بعد الفوز على منتخب كرواتيا. واعترف فيتسل بأنها ستكون مباراة مختلفة تماماً عن لقاءات الماضي بين المنتخبين، مشيراً إلى أنه يريد تجاوز عقبة الديوك والتأهل للمباراة النهائية لنيل شرف الفوز بأول بطولة قارية.

ويأمل فيتسل الذي لعب بطولتي كأس العالم 2014 بالبرازيل و2018 بروسيا، أن يقدم منتخب بلاده مباراة جيدة ولا يريد الحديث عن نصف نهائي 2018، وقال إنه أصبح من الماضي وأضاف قائلاً: صحيح أنني حزين لعدم بلوغ المباراة النهائية، إلا أنني فخور بما قدمناه خلال هذه البطولة من مباريات رائعة تحدث عنها الجميع.

وأبدى فيتسل ارتياحه لعدم مشاركة نجم خط الوسط الفرنسي نجولو كانتي في المباراة، لإصابته بفيروس كوفيد - 19، ووصفه بأنه لاعب ذو 6 رئات و32 ساقاً. وأضاف: الديوك لديهم أوراق رابحة أخرى كثيرة، ولديهم لاعبين متميزين ومهاريين مثل بنزيمة الذي يمر هذه الأيام بأزهى فترات مسيرته الكروية وكيليان مبابي وأنطوان جريزمان وبول بوجبا وغيرهم..

وفي مواجهتهم هناك كيفين دي بروين وإيدن هازارد وروميلو لوكاكو والآخرين. وكشف فيتسل النقاب عن أن الظهير الأيمن توماس مونييه لاعب بروسيا دورتموند غادر معسكر الشياطين الحمر بسبب الإصابة في ركبته في مباراة فريقه في الدوري الألماني «البوندسليجا» في عطلة نهاية الأسبوع.جدير بالذكر أن أكسيل فيتسل المولود في 12 يناير1989(32 سنة) لعب لأندية ستاندارد لييج وبنفيكا وزينيت سانت بطرسبرج وتيانجين كوانجيان الصيني، إلى أن استقر به المقام في بروسيا دورتموند منذ 2018.