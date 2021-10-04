رفض نسائي لتنظيم المونديال كل عامين!

برلين (د ب أ)

انضمت دوريات الكرة النسائية على مستوى أوروبا إلى الاتحاد الأوروبي لكرة القدم «يويفا» في انتقاد خطة الاتحاد الدولي للعبة «فيفا»، بإقامة مونديال الرجال والسيدات كل عامين بدلاً من أربعة.

وحذرت الدوريات النسائية في أوروبا من أن مثل هذه الخطوة تهدد تطور كرة القدم للسيدات.

واتفق مسؤولو الدوريات النسائية في إنجلترا وألمانيا وإيطاليا وهولندا والسويد على أن تنظيم مونديال الرجال كل عامين «سيعوق الرؤية والنمو» لكرة القدم للسيدات.

كما اتفق المسؤولون في الدوريات المعنية على أن إقامة مونديال السيدات كل عامين، وهو الهدف الذي طالما أكد عليه «فيفا» منذ كأس العالم 2019 في فرنسا، قد يضر بالكرة النسائية قبل وصولها لمرحلة النضوج في الدول الأقل ثراء.

وحذر البيان من أن «فقط الدول الرائدة صاحبة المؤسسات القوية لديها القدرات والموارد التي تمكنها من التنافس بشكل دوري».