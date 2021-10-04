«الأبيض الأولمبي» يدشن «غرب آسيا» بـ «ثلاثية» أمام لبنان



معتصم عبدالله (دبي)

تغلب منتخبنا الأولمبي على لبنان 3-0، في المباراة التي أقيمت مساء اليوم «الاثنين»، على استاد الأمير محمد بن فهد، بمدينة الدمام السعودية، في انطلاقة مشوار «الأبيض الأولمبي»، في الجولة الأولى للمجموعة الثانية، لبطولة غرب آسيا الثانية تحت 23 عاماً، في نسختها الثانية، والتي تشهد مشاركة 11 منتخباً.

وأنهى «الأبيض الأولمبي» الشوط الأول متقدماً بـ «ثنائية» سعيد الكعبي في الدقيقة 31، وعبدالله النقبي في الدقيقة 36، قبل أن يؤكد «البديل» أحمد عبدالله جميل التفوق، بإضافة الهدف الثالث في الدقيقة 77، وتصدر منتخبنا ترتيب المجموعة برصيد 3 نقاط، بفارق الأهداف أمام منتخب العراق «الوصيف»، والذي تفوق بدوره على فلسطين 1-0 ضمن الجولة ذاتها.

ويخوض منتخبنا مباراته الثانية، في الدور الأول أمام العراق غداً، على أن يواجه فلسطين في ختام الدور الأول مساء الجمعة المقبل، ويتأهل أصحاب المراكز الأولى من كل مجموعة، بالإضافة إلى أفضل ثاني إلى نصف النهائي للبطولة المقرر إقامته يوم 10 أكتوبر.

وتمثل المشاركة في النسخة الثانية لبطولة غرب آسيا تحت 23، محطة مهمة في برنامج «الأبيض الأولمبي» قبل تدشين مشواره في التصفيات المؤهلة إلى نهائيات كأس آسيا تحت 23 عاماً المقررة في أوزبكستان عام 2022.

وتستضيف الإمارات خلال الفترة من 23 إلى 31 أكتوبر، مباريات المجموعة الخامسة في التصفيات، والتي تجمع منتخبات الإمارات، وعُمان والهند وقيرغيزستان، في إطار المنافسة ضمن المقاعد الـ 15 المؤهلة إلى النهائيات، والانضمام إلى أوزبكستان مستضيفة النسخة الخامسة من البطولة، والتي ستقام للمرة الأولى في منطقة وسط آسيا.