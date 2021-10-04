استدعاء أبراهام وتشيلويل إلى تشكيلة إنجلترا

لندن (أ ف ب)

استدعى المدرب جاريث ساوثجيت مهاجم روما الإيطالي تامي أبراهام وظهير تشيلسي بن تشيلويل إلى تشكيلة المنتخب الإنجليزي لمباراتيه المقبلتين في تصفيات أوروبا المؤهلة لمونديال 2022.

وتتواجه إنجلترا السبت ضمن منافسات المجموعة الثامنة مع مضيفتها أندورا قبل أن تستضيف المجر الثلاثاء في الجولتين السابعة والثامنة.

ويعود أبراهام إلى تشكيلة «الأسود الثلاثة» للمرة الأولى منذ نوفمبر 2020، بعدما كان مستبعداً في بادئ الأمر عن تشكيلة الـ23 لاعباً التي أعلنها ساوثجيت الخميس.

ويقدم ابن الـ24 عاماً أداءً مميزاً مع فريقه الجديد روما الإيطالي الذي انضم إليه في أغسطس من تشيلسي مقابل 34 مليون جنيه إسترليني. وسجل أبراهام 4 أهداف في 10 مباريات خاضها الآن مع نادي العاصمة الإيطالية في جميع المسابقات بقيادة المدرب البرتغالي جوزيه مورينيو.

وبدوره، استفاد تشيلويل من إصابة زميله في تشيلسي ريس جيمس خلال الخسارة في المرحلة قبل الماضية من الدوري الممتاز ضد مانشستر سيتي (0-1)، لكي يلتحق بتشكيلة ساوثجيت. وتتصدر إنجلترا مجموعتها بـ16 نقطة، متقدمة بفارق أربع نقاط عن ألبانيا الثانية وخمس عن بولندا الثالثة.

ويتأهل إلى نهائيات كأس العالم أبطال المجموعات العشر، فيما يخوض أصحاب المركز الثاني مواجهات فاصلة بينها ضمن ملحق يشارك فيه أيضاً منتخبان من دوري الأمم الأوروبية، وذلك من أجل تحديد هوية المنتخبات الثلاثة الأخرى المتأهلة عن القارة العجوز.