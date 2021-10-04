الإيطالي رانييري يتولى مهمة إنقاذ واتفورد

لندن (رويترز)

أعلن واتفورد المنافس في الدوري الانجليزي الممتاز لكرة القدم اليوم الاثنين تعيين الإيطالي كلاوديو رانييري مدربا جديدا لمدة عامين.

وسيخلف رانييري (69 عاماً)، الذي فاجأ الجميع بقيادة ليستر سيتي للتتويج بلقب الدوري الممتاز في موسم 2015-2016، المدرب الإسباني تشيسكو مونوز الذي استقال من منصبه بعد الهزيمة 1-0 أمام ليدز يونايتد.

ورحل رانييري عن سامبدوريا الإيطالي في نهاية الموسم الماضي ويملك خبرة كبيرة، حيث سبق له تدريب تشيلسي وأتلتيكو مدريد وروما ويوفنتوس وإنتر ميلان.

ويحتل واتفورد المركز 15 في الدوري بسبع نقاط من سبع مباريات متقدما بأربع نقاط على منطقة الهبوط.

وسيلتقي في المباراة المقبلة مع ليفربول صاحب المركز الثاني في 16 أكتوبر بعد فترة التوقف الدولية.