دوناروما: ميسي ونيمار ومبابي أسهموا في تطوري

برلين (د ب أ)

يشعر الحارس الإيطالي الدولي جيانلويجي دوناروما بأن مستواه تطور منذ انضمامه إلى باريس سان جيرمان والتدريب إلى جانب الأرجنتيني ليونيل ميسي والبرازيلي نيمار والفرنسي كيليان مبابي.

وانضم دوناروما إلى سان جيرمان في صفقة انتقال حر في يوليو الماضي عقب انتهاء عقده مع ميلان.

وقال الحارس الإيطالي في مؤتمر صحفي اليوم الاثنين: «التدريب مع كل هؤلاء الأبطال ساعدني على التطور كشخص وكلاعب».

وأضاف: «هو تحدٍ جيد بالنسبة لي، سعيد بالتدريب معهم والنضوج، وأن أمضي قدماً في هذه التحديات الجديدة علي، دائما أحاول تقديم أقصى ما في استطاعتي».

وشارك دوناروما (22 عاما) في آخر مباراتين لسان جيرمان ويبدو أنه أصبح الخيار الأساسي للمدرب الأرجنتيني ماوريسيو بوكيتينو على حساب كيلور نافاس.