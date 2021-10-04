«أبيض الناشئين» يكسب الكويت برباعية ودياً



دبي (الاتحاد)



فاز منتخب الناشئين مواليد 2006 على الكويت برباعية، في المباراة الودية التي جرت على ملعب ذياب عوانة في دبي، استعداداً للمشاركة في بطولة غرب آسيا الثامنة التي تستضيفها السعودية من 14 إلى 24 أكتوبر الجاري، بمشاركة 10 منتخبات، وأحرز الأهداف محمد جمعة وسيف محمد ووليد مال الله وعلي جمال.

شهد المباراة محمد عبدالله هزام الظاهري الأمين العام لاتحاد الكرة، وصلاح القناعي الأمين العام لاتحاد الكويت، عبدالله سلطان عضو لجنة المنتخبات الوطنية والشؤون الفنية، وحمد محمد الجنيبي الأمين العام المساعد للشؤون المالية والإدارية وراشد عامر مدير إدارة المنتخبات، ويلتقي المنتخبان يوم الأربعاء المقبل على الملعب ذاته.