بقرار «فيفا».. أراوخو يمثل المكسيك بدلاً من أميركا

برلين (د ب أ)

أعطى الاتحاد الدولي لكرة القدم «فيفا» المدافع الشاب جوليان أراوخو الحق في تمثيل المنتخب المكسيكي بعد أن سبق له خوض مباراة واحدة فقط مع منتخب أميركا.

وخاض أراوخو (20 عاماً) مدافع لوس أنجلوس جالاكسي، مباراة واحدة مع منتخب أميركا خلال الفوز على السلفادور 6-0 في ديسمبر الماضي.

وفي مارس الماضي شارك أراوخو مع المنتخب الأميركي للشباب تحت 23 عاماً في مواجهة المكسيك في التصفيات المؤهلة لأولمبياد طوكيو، حيث انتهت المباراة بفوز المكسيك بهدف دون رد، لتتأهل للمشاركة في الأولمبياد، حيث حصدت الميدالية البرونزية.

ونظرا لأصوله المكسيكية، سمح فيفا لأراوخو بتمثيل المنتخب المكسيكي نظراً لعدم مشاركته في أي مباراة رسمية مع المنتخب الأميركي الأول. تجدر الإشارة إلى أن المكسيك ستواجه أميركا في 12 نوفمبر المقبل في سينسيناتي ضمن التصفيات المؤهلة لمونديال 2022.