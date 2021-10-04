أبوظبي ترحب بالعالم في بطولة يو إف سي 267

أبوظبي (الاتحاد)

تنظم أبوظبي الدورة الثانية من «أسبوع أبوظبي للتحدي» خلال شهر أكتوبر، عقب استضافة العديد من الفعاليات العالمية بنجاح على مدى الأشهر الماضية، وبالتزامن مع إعلانها الترحيب بالزوار المُطعمين.وتفتح أبوظبي أبوابها لاستقبال الزوار الذين استكملوا الحصول على جرعتين من أحد لقاحات كوفيد-19 المعتمدة، ما سيتيح أمامهم فرصة حضور منافسات أسبوع أبوظبي للتحدّي دون الحاجة للخضوع للحجر الصحي.

وتشتمل قائمة اللقاحات المعتمدة سينوفارما وفايزر-بيونتك وسبوتنيك وأكسفورد-أسترازينيكا وجونسون آند جونسون وموديرنا وجماليكا (سبوتنيك في). وتشهد النسخة الثانية من أسبوع أبوظبي للتحدي على مدى أسبوعٍ كامل سلسلةً مميّزة من الفعاليات، بما في ذلك الأنشطة المخصصة للمشجعين وعروض اللياقة البدنية وغيرها الكثير، لتبلغ ذروة الحماس مع نزال بلاهوفيتش ضد تيكسيرا ضمن بطولة يو إف سي 267 في صالة الاتحاد أرينا يوم السبت 30 أكتوبر.

وأشار علي حسن الشيبة، المدير التنفيذي لقطاع السياحة والتسويق في دائرة الثقافة والسياحة-أبوظبي، إلى أن تنظيم «أسبوع أبوظبي للتحدّي» يعكس حجم الخبرات والموارد والبُنى التحتية الحديثة التي تمتلكها العاصمة، وتعزز قدرتها على استضافة أكبر الفعاليات العالمية في العديد من المواقع في الإمارة، ومنها بطولة يو إف سي 267: بلاهوفيتش ضد تيكسيرا.

وقال: «نعمل دائماً على التعاون مع الشركاء والجهات المعنية خلال تنظيم الفعاليات، باعتباره ركيزة أساسية للنجاح وتحقيق الأهداف المنشودة، وخاصة فيما يتعلق بتسهيل إجراءات السفر إلى أبوظبي والدخول إلى الأماكن العامة مع الالتزام الكامل بأعلى معايير الصحة والسلامة، والذي يمنح زوارنا فرصة حجز تذاكرهم وحضور الفعاليات المتنوعة التي تشهدها الإمارة، واستكشاف تجاربها السياحية والترفيهية والرياضية والثقافية».