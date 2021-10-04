«الانضباط» تعلن عقوبات بني ياس والنصر



دبي (الاتحاد)

قررت لجنة الانضباط باتحاد كرة القدم برئاسة المستشار سعيد الحوطي، توجيه عقوبة لفت نظر إلى دانييل إيسايلا مدرب بني ياس، وتغريمه 4 آلاف درهم، لمحاولته تأخير اللعب، خلال مباراة فريقه أمام النصر في دوري أدنوك للمحترفين.

وعاقبت اللجنة رامون إيمليانوا مساعد مدرب النصر بالعقوبة والغرامة المالية ذاتهما، لعدم التزامه بالمنطقة الفنية ومقاعد البدلاء، فيما اكتفت اللجنة بعقوبة طرد جلوبر سيكويرا ليما لاعب النصر، كما قررت منع منصور صالح إداري فريق بني ياس، ومحمد المهيري مدير فريق النصر من مرافقة فريقهما لمدة ثلاث مباريات، وتغريم على كل منهما 75 ألف درهم نتيجة الاشتباك بينهما، وقررت اللجنة إيقاف عبدالله إسماعيل حارس النصر مباراة واحدة وتغريمه 15 ألف درهم لتلفظه بعبارات مسيئة تجاه الجهاز الفني لبني ياس.

ووجهت لجنة الانضباط عقوبة لفت نظر لعجمان لمخالفته بروتوكول المباريات، وذلك عن طريق دخول أحد أعضاء مجلس إدارته غرفة تبديل الملابس للفريق، وفرضت غرامة على الشارقة قدرها 10 آلاف درهم لمخالفته بروتوكول المباريات؛ وذلك لعدم التزام جماهيره ببروتوكول المباريات.

وتوجيه عقوبة لفت النظر لنادي دبا لعدم سداده المبالغ المستحقة في ذمته للاعب يوسف الحساني في الموعد المحدد وإمهاله حتى الاثنين المقبل.