ديشامب يتوقع «معركة» أمام البلجيكيين!

كليرفونتين (أ ف ب)

توقع مدرب المنتخب الفرنسي ديدييه ديشامب «معركة» ضد البلجيكيين الخميس، وذلك حين يتواجه أبطال العالم مع «الشياطين الحمر» في الدور نصف النهائي لدوري الأمم الأوروبية على ملعب «أليانز ستاديوم» في تورينو.

وستكون مواجهة الخميس الأولى بين الجارين اللدودين منذ نصف نهائي مونديال روسيا 2018 حين فاز «الديوك» بهدف وحيد سجله صامويل أومتيتي، في طريقهم للفوز باللقب العالمي الثاني في تاريخهم بعد تغلبهم على كرواتيا في المباراة النهائية.

ورأى ديشامب أن التحدث عن معركة ضد المنتخب البلجيكي ليس مصطلحاً بمعناه السلبي، مضيفاً: «هناك احترام بما فيه الكفاية بين مدرب بلجيكا، الإسباني روبرتو مارتينيس وبيني، وبين اللاعبين الذين يلعب بعضهم معاً في الأندية».

واستطرد: «لكن هناك ساعة ونصف الساعة على أرض الملعب هي زمن المباراة، وهناك مكان في النهائي على المحك»، متطرقاً إلى الأجواء الحامية التي سبقت مباراة نصف نهائي المونديال وما تلاها من تصريحات ساخنة بالقول: «كان هناك الكثير من التفسيرات لما قيل في خضم اللحظة، بإمكاني أن أتفهم ردود الفعل أو خيبة الأمل أو أي شيء آخر».

ورأى أنه كان هناك دائماً تنافس؛ لأن هناك الحدود بين البلدين الجارين، الأمر نفسه ينطبق على إيطاليا وإسبانيا اللتين تلتقيان الأربعاء في نصف النهائي الثاني». واعتبر ديشامب أن الفرصة كانت قائمة أمام البلجيكيين في 2018 للوصول إلى النهائي في مونديال روسيا، ومباراة الخميس لن تكون مختلفة، التنافس كان دائماً موجوداً بين المنتخبين، لكنه صحي ورياضي».

ويأمل المنتخب الفرنسي تعويض خروجه من ثمن نهائي كأس أوروبا هذا الصيف على يد سويسرا بركلات الترجيح بعدما كان متقدماً في الوقت الأصلي 3-1، فيما انتهى مشوار المنتخب البلجيكي عند ربع النهائي على يد إيطاليا (1-2) التي توجت لاحقاً باللقب.

وفي حال نجح منتخب بلجيكا في تحقيق ثأره من الجار الفرنسي وبلوغ نهائي دوري الأمم الأوروبية، فقد يحصل على فرصة الثأر أيضاً من إيطاليا في حال فوز الأخيرة على إسبانيا الأربعاء في ميلانو في لقاء سيكون إعادة لنصف نهائي كأس أوروبا هذا الصيف حين فاز «الآزوري» بركلات الترجيح بعد تعادلهما 1-1 في الوقتين الأصلي والإضافي.

ورأى ديشامب أن المنتخب البلجيكي تطور بعد مونديال روسيا 2018، وقال: «لديهم ستة أو سبعة لاعبين تجاوزوا المئة مباراة دولية وهم موجودون مع المنتخب منذ فترة طويلة، هم يعتبرون أفضل منتخب في العالم بحسب تصنيف «فيفا»، وهذا ليس من فراغ»، معتبراً أن منتخب «الشياطين الحمر» يتمتع بـ«إمكانات هجومية كبيرة وهناك أيضاً صلابة دفاعية، جيل جميل لم يكن محظوظاً في تحقيق النجاحات على صعيد البطولات».