«الرئاسة» و«العاصفة» تتصدران الإيذاع في «تمهيدي المرموم»

دبي (الاتحاد)

اختتمت اليوم تحديات الجولة الثالثة من تمهيدي المرموم بإقامة تحديات سن اليذاع لهجن أصحاب السمو الشيوخ على ميدان المرموم لمسافة 5 كيلومترات على مدار 14 شوطاً جاءت قوية ومثيرة. وسيطرت هجن العاصفة على الصدارة في الشوط الرئيس للإيذاع الأبكار المحليات، حيث تمكنت «الشاهينية» بقيادة المضمر غياث الهلالي من إكمال رحلتها إلى خط النهاية مسجلة توقيتاً وقدره 7:50:6 دقيقة.

وأعلن «شاهين» الذي يقوده المضمر المستحيل أحمد مطر الخييلي عن إعتلاء هجن الرئاسة للصدارة من خلال الشوط الثاني للجعدان المحليات في زمن بلغ 7:53:7 دقيقة.

أما الشوط الثالث والمخصص للمهجنات فقد كان عاصفياً بقيادة المضمر غياث الهلالي لتحصل «الشاهينية» على المركز الأول بزمن وقدره 7:51:0 دقيقة، وتألق شعار الشيخ محمد بن بطي آل حامد من خلال الشوط الرابع للجعدان المهجنات تحت القيادة التضميرية لمختار أحمد عن طريق «عيس» في توقيت وقدره 7:46:8 دقيقة.

وسجلت هجن سمو الشيخ عمار بن حميد النعيمي تألقاً كبيراً من خلال مشاركتها في تمهيدي المرموم في سن اللقايا لهجن أصحاب السمو الشيوخ لمسافة 4 كيلومترات والتي أقيمت على ميدان المرموم على مدار 14 شوطاً. ونجح الشعار ذو اللونين الأحمر والأسود الذي يقوده تضميرياً على مهير بليشه في الحصول على صدارة الأشواط الرئيسة الأربعة حيث تمكنت «الظبي» من الجلوس على قمة الشوط الأول للقايا المحليات مسجلة توقيتاً وقدره 6:06:18 دقيقة.

وحسم «منذر» الصدارة في الشوط الثاني للقايا الجعدان المحليات ليهدي هجن سمو الشيخ عمار بن حميد النعيمي ناموساً غالياً بزمن بلغ 6:03:7 دقيقة. وواصلت «أمجاد» مشوار التميز للشعار المتألق ونجحت في الحصول على المركز الأول في الشوط الثالث للمهجنات تحت قيادة علي مهير بليشه بزمن وقدره 6:10:9 دقيقة.

واختتم الرباعية «مشغل» لهجن سمو الشيخ عمار بن حميد النعيمي الذي نجح في الحصول على صدارة الجعدان المهجنات بعد وصوله إلى خط النهاية في زمن بلغ 6:07:5 دقيقة.

ونجحت «أزمة» بشعار محمد سهيل نخيرات العامري في حسم معركة الشوط الرئيس للقايا المحليات بعد أن قطعت رحلة السباق في توقيت زمني وقدره 6:06:1 دقيقة من خلال تحديات سن اللقايا لهجن أبناء القبائل التي أقيمت على مدار 16 شوطاً صباح الجمعة ضمن تمهيدي المرموم. وذهب الشوط الثاني إلى «اسطورة» التي قدمها مطر راشد علي مفتاح الشامسي، وكشف سلطان محمد سلطان مطر الكتبي عن جاهزية شعار للاستحقاقات المنتظرة في الموسم من خلال فوز«مولع» بصدارة الشوط الثالث للقايا الجعدان المحليات، وكان الشوط الرابع للمهجنات من نصيب «متعب» ملك عمر سليمان سلامه الفايدي الجهني ووضعت «الشايبة» شعار مالكها راشد طالب متعب شريم المري على القمة في أول تحديات سن الإيذاع لهجن أبناء القبائل والتي أقيمت على ميدان المرموم صباح السبت الماضي على مدار 18 شوطاً لمسافة 5 كيلومترات ضمن تمهيدي المرموم وحسمت «الشايبة» معركة اليذاع البكار المحليات في زمن وقدره 7:48:9 دقيقة.