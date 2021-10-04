المنتخب السويسري يفتقد حارس المرمى!

دورتموند (د ب أ)

أعلن المنتخب السويسري لكرة القدم، اليوم الاثنين، أنه سيفتقد جهود جريجور كوبيل حارس مرمى بروسيا دورتموند الألماني، في المباراتين المقبلتين أمام أيرلندا الشمالية وليتوانيا ضمن تصفيات كأس العالم 2022، بسبب الإصابة.

وسيغيب الحارس عن منتخب بلاده بسبب معاناته من إصابة في أوتار الركبة.

وسيحل مكان كوبيل (23 عاماً)، ديفيد فون بالموس حارس مرمى يانج بويز السويسري.

وتحتل سويسرا المركز الثاني في المجموعة الثالثة بالتصفيات الأوروبية المؤهلة لنهائيات كأس العالم 2022 ، برصيد ثماني نقاط وبفارق ست نقاط خلف إيطاليا المتصدرة، علماً بأن سويسرا خاضت أربع مباريات، بينما خاضت إيطاليا ست مباريات.