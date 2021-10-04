برونل يدافع عن ألوان «دراجات الإمارات»

أبوظبي (الاتحاد)

أعلن فريق الإمارات عن توقيع عقد لمدة عامين مع الدراج أليكسي برونل، والذي سينضم لصفوف الفريق حتى نهاية موسم 2023. وينحدر الدراج البالغ من العمر 22 عاماً من بلدة بولوني سور مير في الفرنسية، وقد أظهر قدرات مميزة خلال مشاركاته في سباقات اليافعين وبطولات تحت 23 عاماً، حيث فاز بلقب البطولة الأوروبية، فضلاً عن فوزه بلقب البطولة الفرنسية الوطنية للسباقات ضد الزمن مرات عدة.وأحرز برونل في مسيرته الرياضية عدداً من الإنجازات البارزة، بما في ذلك فوزه في سباق جولة باريس عام 2019، كما تمكن من تحقيق فوزه الأول كدراج محترف في المرحلة الأولى من سباق إتوال دو بيسيج عام 2020.

وتعليقاً على العقد الجديد، قال الفرنسي أليكسي برونل: «سعيد جداً بانضمامي إلى صفوف فريق الإمارات، فهو يعدّ من بين أفضل فرق الدراجات في العالم، وسأكون فخوراً بمشاركتي في مشروعه الطموح. يمثل عقدي الجديد مع الفريق فرصة فريدة بالنسبة إليّ، ولحظة فارقة في مسيرتي الرياضية، وأنا عازم على تقديم أفضل أداء وبذل قصارى جهودي لتحقيق أفضل النتائج».

من جانبه، قال يوكسان فرنانديز ماتين، مدير فريق الإمارات: «حظي أليكسي بمسيرة واعدة في رياضة الدراجات حتى الآن، ونأمل أن نشهد تقدمه معنا في الفريق خلال السنوات المقبلة على المستويين الرياضي والشخصي. سيلعب أليكسي دوراً رئيسياً في الفريق، ولاسيما في السباقات الكلاسيكية والسباقات ضد الزمن، حيث سبق أن أبدى فيهما مهارات مميزة وقدرات واعدة. كما نعتقد أنه سيشكل إضافة مهمة لنا من خلال دعمه لقادة الفريق، فضلاً عن إيماننا بقدرته على تحقيق نتائج طيبة بنفسه».