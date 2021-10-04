«الشراعية 22» تبحر في شواطئ جميرا الجمعة

دبي (الاتحاد)

تشهد شواطئ جميرا عصر يوم الجمعة المقبل تظاهرة رياضية بحرية تراثية كبيرة مع انطلاق سباقات نادي دبي الدولي للرياضات البحرية في الموسم الجديد 2021-2022، والتي سوف تبدأ بمنافسات الجولة الأولى من بطولة دبي للقوارب الشراعية المحلية 22 قدماً.ويتزامن افتتاح فعاليات الموسم الرياضي البحري الجديد 2021-2021 مع الحدث العالمي الكبير معرض (إكسبو 2020 دبي)، حيث يحمل سباق الجولة الأولى من بطولة دبي للقوارب الشراعية المحلية 22 قدماً روح الاحتفال بالحدث العالمي الكبير كبادرة من أهل البحر تعكس سعادة المجتمع بمختلف أطيافه وترحيبهم التام بضيوف البلاد المشاركين في أرض المحبة والسلام والتسامح والأخوة والإنسانية.

وأعلنت اللجنة المنظمة للحدث عن فتح باب التسجيل للمشاركة في السباق الكبير للراغبين في المشاركة من الملاك والنواخذة، حيث تستمر عملية التسجيل إلكترونياً عبر رابط التسجيل الخاص بالمشاركة، والذي أرسل إلى النواخذة والملاك عبر خدمة الرسائل النصية القصيرة. ويجمع سباق القوارب الشراعية المحلية 22 قدماً كالمعتاد فئتين الأولى الناشئين من 8-16 سنة والثانية الشباب من 8-21 سنة، حيث ستتنافس جميع القوارب في سباق واحد وتحتسب بعد نهاية السباق نتائج كل فئة على حدة.

ودرج نادي دبي الدولي للرياضات البحرية على تنظيم سباقات القوارب الشراعية المحلية 22 قدماً، منذ عام 1999 ترجمةً لرؤى المغفور له بإذن الله الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم «طيب الله ثراه»، الذي وجه بتأسيس هذه الفئة لتكون أكاديمية لتأهيل البحارة الصغار لخوض منافسات الفئات الكبيرة.

وتحفظ ذاكرة التاريخ أن السباق الأول لمنافسات القوارب الشراعية المحلية 22 قدماً قد أقيم في الأول من شهر أكتوبر عام 1999، وشهد حينها مشاركة 16 قارباً، حيث نجح طاقم القارب (هياف) لمالكه النوخذة راشد محمد راشد الرميثي في نهايته بالفوز والتتويج بالمركز الأول.