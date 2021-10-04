حدث نادر في 1920 يوماً.. «سيتي بيب» لا يُخفق مرتيْن!

عمرو عبيد (القاهرة)

انتزع مانشستر سيتي التعادل من ليفربول في عقر دار الأخير خلال الجولة السابعة من «البريميرليج»، ليتجاوز «البلومون» بسرعة تأثير الهزيمة القارية أمام باريس سان جيرمان، محافظاً على نسقه الرائع مع جوارديولا بعدم الخسارة مرتيْن متتاليتين إلا نادراً، وصنع مانشستر سيتي «ريمونتادا» التعادل بعد التأخر في النتيجة مرتين أمام ليفربول في ملعب «أنفيلد»، الذي شهد تفوقاً كاسحاً لم يستغله «البلومون» في الشوط الأول بجانب لقطة تحكيمية مثيرة للجدل في الشوط الثاني بعدم منح ميلنر بطاقة صفراء ثانية ومن ثم الطرد.

«السيتي» نجح في الخروج من «الأسبوع الصعب»، بانتصار ثمين على تشيلسي، وتعادُل في عقر دار «الريدز»، مقابل الخسارة أمام «الفريق الباريسي»، ليحافظ على خطواته الثابتة مع جوارديولا التي لم تسمح بالتعرض لهزائم متتالية، إلا 4 مرات فقط خلال 5 سنوات، وقاد بيب كتيبة «السيتيزن» عبر 1920 يوماً مُحققاً نسبة انتصارات بلغت 72.5%، من إجمالي 305 مباريات خاضها في مختلف البطولات، ولم يتعرض للهزيمة إلا في 46 مباراة، وهو ما يعني أنه تلقى خسارتين متتاليتين أو أكثر بنسبة 8.7% منها.

وخسر «سيتي بيب» للمرة الأولى عام 2016 أمام توتنهام في «البريميرليج»، لكنه تعادل بعدها أمام إيفرتون، قبل أن يتغلب عليه برشلونة في مرحلة مجموعات الأبطال، ليتعادل لاحقاً مع ساوثهامبتون، ثم هزمه «اليونايتد» ليفوز بعدها بـ«رباعية» على وست بروميتش، والطريف أن أرسنال كان ضحية «السيتي» المفضلة عقب أي خسارة سابقة، حيث تلقى الهزيمة على يد ويجان في كأس الاتحاد 2018 ليواجه «المدفعجية» مرتين متتاليتين في نهائي كأس الرابطة ثم الدوري، وفاز عليه في المباراتين بنتيجة واحدة «3-0»، وخسر «السماوي» أمام نيوكاسل عام 2019 ثم هزم أرسنال بثلاثية مقابل هدف، وعقب الخسارة أمام «اليونايتد» في 2020 كررت «كتيبة جوارديولا» الفوز 3-0 على «الجانرز»، وصُدم «السيتي» بخسارتي بداية الموسم أمام ليستر وتوتنهام ليرد بخماسيتين على حساب نورويتش وأرسنال!

وجاءت ردة فعل «السيتيزن» قوية عدة مرات بعد الخسارة، حيث وقع كارديف ضحيته بـ«خماسية» عام 2018، وهو ما تكرر في العام الحالي 3 مرات أمام ساوثهامبتون في مارس، وكذلك إيفرتون ونوريوتش في مايو وأغسطس، وكان «السيتي» قد خسر مرتين بصورة غير متوقعة في بطولة الدرع الخيرية والدوري أمام «الثعالب» و«الديوك» على الترتيب في بداية الموسم الجاري، لتكون المرة الرابعة في تاريخه بعد 560 يوماً من حدوث ذلك على يد «السبيرز» أيضاً بعد «الشياطين»، وقبل 403 أيام من خسارتي 2020، لم يعرف «سيتي بيب» ذلك الوضع إلا في عام 2018 أمام «ثعالب ليستر» بعد كريستال بالاس، وشهدت المرة الأولى 3 هزائم متتالية نادرة في ذات العام على يد ليفربول مرتين قارياً وبينهما الجار اللدود «اليونايتد».