مارفيك يلجأ إلى «الاجتماعات الفردية» لتجهيز «الأبيض»



معتز الشامي (دبي)

يواصل منتخبنا الوطني لكرة القدم تدريباته على الملعب الفرعي باستاد زعبيل بنادي الوصل، حيث يحسم الجهاز الفني بقيادة الهولندي مارفيك، قراره حول التشكيلة المنتظر أن تخوض مباراة إيران يوم الخميس المقبل، ضمن المجموعة الأولى للتصفيات الآسيوية المؤهلة إلى «مونديال 2022».

ويعول مارفيك على الجاهزية الفنية والبدنية للاعبين، بجانب النواحي النفسية، التي يهتم بها بالتنسيق مع الجهاز الإداري الذي يقوم بأدوار كبيرة في «كواليس المعسكر» بصورة مستمرة، ويساعد في تهيئة الأجواء المثالية للتحضيرات، حالة الجدية والالتزام من جميع اللاعبين خلال معسكر دبي.

ويشعر اللاعبون بأهمية المرحلة الحالية والمسؤولية الملقاة على عاتقهم، خاصة أن فرصة المنافسة على بطاقة التأهل إلى نهائيات كأس العالم لا تزال قائمة ومتاحة، وتحتاج إلى اللعب بروح قتالية، ورغبة في الفوز وعدم التأثر بقوة أي منافس، والتركيز على نقاط القوة لمنتخبنا، وعلاج السلبيات متى ما ظهرت.

واهتم الجهازان الفني والإداري بعقد الاجتماعات الفردية والجماعية مع اللاعبين، خاصة أن جدول المعسكر اليومي يهتم بالجلسات النظرية والمحاضرات بـ «الفيديو»، حيث يحاول مارفيك الاستقرار على أبرز عناصر التشكيلة المتوقع أمام إيران، وبالذات على مستوى الوسط والدفاع، في ظل غياب لاعبين بقدرات سالمين ووليد عباس، حيث سيكون لماجد راشد وماجد حسن وعبد الله رمضان دور أكبر، بجانب وفرة عناصر الدفاع، بوجود العطاس وخليفة الحمادي وشاهين والأحبابي وعبدالعزيز هيكل.

واستبعد الجهاز الفني علي سالمين ووليد عباس للإصابة وعدم الجاهزية، وهو ما دفعه للتركيز على البديل الأنسب، وفق طريقة اللعب، والخطة المنتظر أن يظهر بها المنتخب أمام إيران، وعلى مستوى الهجوم يكون التركيز على الجوانب الخططية والتكتيكية، حيث يشدد مارفيك على ضرورة سرعة نقل الكرات، والتركيز أمام المرمى، وعدم إضاعة الفرص بسهولة، واستغلال عنصر التسديد من خارج المنطقة، في ظل قوة دفاع إيران، والتكتل أمام مرماه عند افتقاد الكرة، وهي من النقاط التي يسعى جهاز المنتخب للتعامل معها خلال التدريب الأساسي غداً «الثلاثاء».

ويطالب مارفيك وجهازه المعاون اللاعبين بالقتال والتمسك بالروح القتالية، وزيادة رغبتهم في تعويض ما فات، بعدما أضاع «الأبيض» 4 نقاط في المتناول أمام لبنان وسوريا في مستهل تصفيات المرحلة الثالثة والحاسمة في سبتمبر الماضي، ويسعى المنتخب للقتال أمام إيران يوم الخميس المقبل، والعراق يوم 12 أكتوبر الجاري، بهدف التعويض والخروج بنتائج إيجابية تعيد أمل المنافسة في السباق إلى المونديال.