«بطل البريميرليج 2016» الأقرب إلى واتفورد

لندن (رويترز)

ذكرت شبكة «سكاي سبورتس» اليوم الاثنين أن كلاوديو رانييري مدرب ليستر سيتي وتشيلسي السابق وصل إلى ملعب تدريب واتفورد، بعد أن وافق على قيادة النادي المنافس في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم.

ويتوقع أن يوقع رانييري، الذي قاد ليستر للفوز بلقب الدوري الممتاز على عكس كل التوقعات في موسم 2015-2016، على العقد الجديد في وقت لاحق اليوم. وسيحل رانييري البالغ عمره 69 عاماً، الذي رحل عن سامبدوريا الإيطالي في نهاية الموسم الماضي، محل المدرب الإسباني تشيسكو مونيوز الذي استقال من منصبه بعد الهزيمة 0-1 أمام ليدز يونايتد.

ويملك الإيطالي رانييري خبرة كبيرة، حيث سبق له تدريب أتلتيكو مدريد وروما ويوفنتوس وإنتر ميلان. ويحتل واتفورد المركز 15 في الدوري الممتاز بسبع نقاط من سبع مباريات متقدماً بأربع نقاط على منطقة الهبوط.

وسيلتقي في المباراة المقبلة مع ليفربول صاحب المركز الثاني في 16 أكتوبر بعد فترة التوقف الدولية.