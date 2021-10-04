بقرار نهيان بن زايد.. إعادة تشكيل مجلس إدارة نادي العين للشطرنج

أبوظبي (الاتحاد)

أصدر سمو الشيخ نهيان بن زايد آل نهيان رئيس مجلس أبوظبي الرياضي، قراراً بإعادة تشكيل مجلس إدارة نادي العين للشطرنج والألعاب الذهنية برئاسة الشيخ سلطان بن خليفة بن سلطان بن شخبوط آل نهيان وعضوية كل من: عبدالله راشد محمد الراشدي نائبا للرئيس، خالد محمد خلفان مطر سعيد الرميثي، يوسف سعيد احمد العفريت الكويتي، هشام علي محمد الطاهر، موزة محمد سهيل الشامسي، شيخة عبدالله سلطان العريف الظاهري، وتمتد فترة المجلس الجديد لثلاث سنوات من تاريخ صدور القرار.