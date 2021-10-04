الحديريات تستضيف سباق الدراجات للناشئين والأشبال



أبوظبي (الاتحاد)



استضاف نادي أبوظبي للدراجات الهوائية جولة من سباقات اتحاد الدراجات في جزيرة الحديريات لفئة الناشئين والأشبال، وتأتي هذه الخطوة في إطار الدور الرائد الذي يلعبه نادي أبوظبي للدراجات الهوائية لتعزيز الوعي المجتمعي بأهمية رياضة الدراجات الهوائية، وتشجيع الدراجين المحترفين والهواة على المشاركة في المسابقات التي يقيمها اتحاد الإمارات للدراجات.

وأشاد منصور بوعصيبة رئيس اتحاد الدراجات، بجهود نادي أبوظبي للدراجات الهوائية في تنظيم هذه الجولة من سباقات الاتحاد، موجهاً الشكر لإدارة النادي على جهودها الكبيرة والمثمرة في مجال تعزيز الوعي المجتمعي وتشجيع أعضاء المجتمع كافة، خاصة الشباب على ممارسة رياضة الدراجات الهوائية.

وقال: إمارة أبوظبي تمتلك مرافق عالمية المستوى لإقامة سباقات الدراجات بما تضمه من مسارات ومضامير، بفضل الجهود الكبيرة التي أدخلتها الجهات الحكومية على البنية التحتية في الإمارة، ما جعلها مركزاً عالمياً يستقطب محترفي وهواة ركوب الدراجات، وسط أجواء آمنة.

ومن جانبه، قال النخيرة الخييلي المدير التنفيذي لنادي أبوظبي للدراجات الهوائية: إن السباقات أقيمت في أجواء اتسمت بالتنافسية، وكان الحماس بادياً على جميع الدراجين المشاركين، وقد وفر النادي جميع الإمكانيات والتسهيلات اللازمة لإقامة هكذا سباقات، في أجواء آمنة ومريحة.

وأضاف أن جزيرة الحديريات التي أقيمت فيها الجولة تتسم بموقعها الاستراتيجي ومرافقها العالمية لاستضافة مثل هذه الفعاليات والسباقات الخاصة برياضية الدراجات الهوائية.